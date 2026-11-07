Desmantelan laboratorio de metanfetamina en Puebla y abaten a tres en Sinaloa

noviembre 6, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.— En dos acciones simultáneas llevadas a cabo por corporaciones de seguridad federales, las autoridades mexicanas asestaron un duro golpe a la infraestructura financiera y operativa del crimen organizado. Por un lado, se desmanteló un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas en el estado de Puebla; por el otro, se registró un enfrentamiento armado en Sinaloa que dejó un saldo de tres presuntos delincuentes abatidos.

Contundente golpe al narcotráfico en Puebla

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, mediante labores conjuntas de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC lograron ubicar y neutralizar un centro de elaboración de drogas sintéticas.

El laboratorio fue localizado en el municipio de Tlachichuca, específicamente en la localidad de Agua Escondida el Salitrero. Las instalaciones ilícitas abarcaban un total de 11 zonas distribuidas para optimizar la producción de metanfetamina. En el sitio, las fuerzas de seguridad aseguraron:

⇒ 587 costales cargados con precursores químicos esenciales para la síntesis de narcóticos.

⇒ 179 objetos e implementos industriales utilizados para el procesamiento de sustancias.

De acuerdo con las estimaciones de las dependencias federales, el aseguramiento y la destrucción del complejo —llevada a cabo por personal del Ejército Mexicano— representan una afectación económica superior a los cuatro mil 132 millones de pesos para las estructuras criminales.

Enfrentamiento armado y abatidos en Sinaloa

Paralelamente, en el municipio de Navolato, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano que realizaban patrullajes de reconocimiento y vigilancia fueron agredidos con disparos de arma de fuego por civiles armados que se desplazaban a bordo de un vehículo todoterreno.

Ante el ataque directo y con el propósito de salvaguardar su integridad física, los efectivos castrenses repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación policial y militar. Como resultado del enfrentamiento, tres de los agresores perdieron la vida en el lugar.

Tras el intercambio de disparos, las autoridades aseguraron: