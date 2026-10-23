Ingenio sigue sin operar; diputado urge a empresarios entregar instalaciones al gobierno

octubre 23, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local Felipe Pineda, de Cosamaloapan, señaló que la reapertura del ingenio de la región continúa pendiente de que los empresarios entreguen las instalaciones al gobierno de Veracruz, pese a que ya se creó el fideicomiso para avanzar en la recuperación de la factoría.

El legislador afirmó que la gobernadora Rocío Nahle García cumplió con el compromiso de establecer el mecanismo financiero, pero ahora corresponde a la empresa entregar el inmueble para que puedan comenzar los trabajos de reparación y se prepare la operación del ingenio.

“El fideicomiso ya está creado, el compromiso de la gobernadora está hecho, tiene que ser parte también del empresario, justamente, de agarrar y entregar las instalaciones para que pueda empezar el proceso”, declaró.

Pineda señaló que alcaldes de la región, entre ellos los de Saltabarranca, Ángel R. Cabada y Lerdo de Tejada, ya emitieron un desplegado para pedir que se concrete la entrega de las instalaciones. Consideró que la reapertura es necesaria para los trabajadores, obreros y productores de caña.

Aunque se le preguntó si existe una negativa de la empresa para entregar el ingenio, el diputado aclaró que no hay un rechazo expresado oficialmente. Consideró que las negociaciones podrían estar retrasando el proceso.

“Oficialmente no hay rechazo, porque no han salido a decir ‘no queremos’. Creo que están dilatando el tema; yo quiero pensar que está en la parte de las negociaciones”, indicó.

Zafra de diciembre presiona a productores

El legislador advirtió que el tiempo es un factor importante, pues la zafra comienza en diciembre y parte de la caña ya está lista para cortarse. Si el ingenio no reanuda operaciones, los productores tendrían que trasladar su cosecha a otras factorías.

Entre las alternativas mencionó los ingenios La Gloria, en Cardel, y Papaloapan y San Cristóbal, en la región de Carlos A. Carrillo, aunque advirtió que enviar la producción a otras instalaciones elevaría los costos de traslado y afectaría la rentabilidad de la cosecha.

“Lo que más nos conviene a toda la región es que ya se pueda entregar para que entre el gobierno a hacer el negocio. No hay un acuerdo”, sostuvo.

Pineda agregó que el cierre tendría consecuencias para una región donde, afirmó, ya cerró otro ingenio y esta factoría es la única que permanece como opción en la zona. Por ello, insistió en que se concrete un acuerdo antes del inicio de la zafra para evitar mayores afectaciones a los trabajadores y productores.