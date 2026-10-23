Usuarios de la Quinta de las Rosas piden intervención de gobernadora por lo que consideran malos tratos

Usuarios de la Quinta de las Rosas piden intervención de gobernadora por lo que consideran malos tratos

octubre 23, 2026

*Denuncian que les quitaron el Comité Directivo de Usuarios

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Adultos mayores que acuden a la Quinta de las Rosas, espacio dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, denunciaron que desde hace año y medio son sujetos de malos tratos, violando sus derechos.

En conferencia de prensa, destacaron, en voz de Juan Toto Roque, que desde el mes de julio se emitió un decreto para desaparecer la figura de Comté Directivo de Usuarios, encargado de mantener una convivencia ordenada, el cual era electo de manera democrática por los usuarios de la Quinta de las Rosas.

“Nosotros estamos pidiendo a la gobernadora muy respetuosamente que intervenga en los asuntos de la Quinta de las Rosas, porque por primera ocasión se le mete mano a la Quinta, después de que el Gobierno del Estado, en los años 90 la adquirió y la entregó para bienestar del Adulto Mayor”.



Recordó que en aquel tiempo se estipuló que este espacio sería administrado por el DIF Estatal con un presupuesto asignado, sin embargo, actualmente deciden eliminar el Comité.

“Es violatorio a los derechos del adulto mayor, a los derechos de asociación, de comunicación y convivencia en la Quinta de las Rosas”.

Ante ello solicitaron revisar y adecuar el reglamento publicado el 15 de julio de 2026, a fin de restituir formalmente la figura del Comité Directivo de Usuarios (electo democráticamente para el ciclo 2025-2026), garantizando el respeto mutuo y la coordinación armónica entre la administración operativa y los usuarios.

Además, dotar a la Quinta de un médico general permanente y programar jornadas periódicas con especialistas geriátricos, así como facilitar esquemas de transporte accesible para personas con movilidad reducida.

Finalmente, solicitarán habilitar conectividad a internet y modernizar las computadoras del taller de cómputo para abatir la brecha digital; dotar de equipo de sonorización funcional para las actividades físicas, culturales y artísticas y mejorar los andadores internos para caminatas seguras y emprender un programa de reforestación y mantenimiento integral de las áreas verdes.