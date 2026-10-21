Destaca Morena avance en afiliación en Veracruz y perfila segundo informe de la gobernadora Rocío Nahle

octubre 21, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El avance del programa de afiliación a Morena registra una alta aceptación tanto en las cabeceras municipales como en las comunidades rurales del estado, donde se ha sumado el respaldo de síndicos, regidores y exalcaldes, afirmó el militante morenista Vicente Aguilar Aguilar en conferencia de prensa, al tiempo de anunciar una reunión de trabajo este miércoles en la Ciudad de México con liderazgos interesados en la política veracruzana.

Aguilar Aguilar sostuvo que el incremento en las adscripciones al partido se debe a la percepción ciudadana sobre los resultados alcanzados a dos años de gestión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

En ese marco, confirmó que la mandataria estatal rendirá su segundo informe de labores el próximo 10 de noviembre en la plaza Regina Martínez (Plaza Lerdo) de la ciudad de Xalapa.

Respecto a su trayectoria política y su salida del Partido del Trabajo (PT), el morenista señaló que la dirigencia petista debe enfocarse en sus propias tareas de cara al proceso electoral de 2027, al tiempo de precisar que las instrucciones del dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, se centran en consolidar la presencia territorial del movimiento en los 212 municipios.

Finalmente, al abordar las contingencias meteorológicas por las intensas lluvias en la entidad, Aguilar Aguilar valoró la coordinación entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Protección Civil y la ciudadanía para la aplicación de avisos preventivos, destacando que el trabajo conjunto ha permitido salvaguardar la vida de la población ante las anegaciones registradas en diversas regiones del estado.