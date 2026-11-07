¡Cero tolerancia! Blanca Cruz asegura que el INE no encubrirá a Guadalupe Taddei en investigaciones

noviembre 6, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral, Blanca Cruz García, fue contundente este 5 de noviembre. Declaró que la autonomía institucional del INE no puede utilizarse como excusa para permitir la opacidad. Prometió total transparencia durante las actuales investigaciones de corrupción contra Guadalupe Taddei.

Colaboración institucional y reestructuración del INE

Durante su intervención, Blanca Cruz García explicó el rol de la dependencia ante las acusaciones. Aclaró que al INE no le corresponde determinar responsabilidades penales ni imponer sanciones directas por los desvíos. Sin embargo, subrayó que el instituto tiene la obligación de facilitar toda la información requerida por las autoridades competentes.

En medio de las indagatorias sobre la red de empresas proveedoras, Cruz García confirmó una profunda reestructuración interna. Hasta el momento, 30 funcionarios han dejado su cargo dentro del organismo electoral. La presidenta provisional advirtió que esta cifra de despidos podría aumentar significativamente en los próximos días.

Nuevos criterios de evaluación en el INE

La dirigencia provisional evalúa actualmente el desempeño de las consejerías y de la Junta General Ejecutiva. El objetivo es realizar renovaciones del personal utilizando estrictos criterios objetivos de desempeño profesional. Cruz enfatizó que cada autoridad competente debe cumplir con sus atribuciones legales para esclarecer las recientes denuncias administrativas.

El órgano electoral enfrenta una crisis de credibilidad inédita por los presuntos actos de corrupción. Guadalupe Taddei es investigada por otorgar adjudicaciones millonarias irregulares durante su gestión como consejera presidenta. Las autoridades federales y fiscales continúan integrando los expedientes para deslindar responsabilidades legales.