PSG recibe certificados por una docena de récords Guinness

noviembre 6, 2026

El Paris Saint-Germain recibió un total de 12 certificados de Guinness World Records que celebran sus hazañas tanto en el fútbol francés como en el europeo, tras su contundente victoria por 6-0 sobre el Villarreal.

El club, campeón de Francia en dos ocasiones consecutivas, ganador de la Liga de Campeones de la UEFA y poseedor de la Copa Intercontinental de la FIFA, ha desafiado y vencido a los mejores con un estilo que le ha conseguido seguidores más allá de la capital francesa.

Los récords

Más participaciones en goles en una final de la UEFA Champions League: Desiré Doué anotó dos goles y dio una asistencia en la victoria 5-0 del PSG sobre el Inter de Milán en la final de 2025.

Mayor diferencia de goles en una final de la UEFA Champions League: el 5-0 del PSG sobre el Inter.

Más goles marcados en una temporada de Champions League por un equipo: 45, igualando el récord del Barcelona de 1999/2000.

Más partidos consecutivos de eliminación directa con participación en un gol en una temporada de Champions League: Khvicha Kvaratskhelia marcó o asistió en siete partidos seguidos.

Mayor cantidad de pases por un jugador en una temporada de Champions League: Vitinha completó 1,602.

Más victorias en la máxima categoría del fútbol francés: el PSG se adjudicó su 14.º título de la Ligue 1 en la temporada 2025/26.

Más títulos de la Ligue 1 ganados por un jugador: Marquinhos conquistó 11 campeonatos franceses en 13 temporadas desde su llegada en 2013.

Racha invicta más larga en la Ligue 1 por un jugador: Fabián Ruiz participó en 51 partidos consecutivos sin perder (40 victorias y 11 empates) entre 2023 y 2025.

Mayor cantidad de victorias consecutivas en una temporada de la Ligue 1 por un equipo: 14.

Racha invicta más larga de un equipo de la Ligue 1: 36 partidos.

Racha invicta como visitante más larga de un equipo de la Ligue 1: 39 partidos.

Mayor total de puntos en una sola temporada de la Ligue 1 por un equipo: 96.

Mantienen mira en Champions League

Tras defender con éxito su título de Champions al vencer al Arsenal en la final después de una dramática tanda de penaltis, el gigante parisino no tiene intención de bajar el ritmo.

Esta temporada buscará igualar la hazaña del Real Madrid de conseguir tres títulos consecutivos en la era de la UEFA Champions League.