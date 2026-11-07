Regresa la ‘Dominosmanía‘: pizzas a $199 pesos para cerrar el año

noviembre 6, 2026

La última edición de la “Dominosmanía” de este año ha sido anunciada oficialmente por Domino’s. La popular promoción regresará a todas las sucursales del país con una oferta especial para los consumidores que buscan cerrar el año con opciones accesibles.

Del 9 al 12 de noviembre, las tiendas de la marca a nivel nacional ofrecerán pizzas con uno y hasta cuatro ingredientes por un precio único de $199 pesos.

Los clientes podrán elegir entre cinco de las masas más representativas de su menú:

Original: La clásica masa elaborada al momento.

Sartén: Con doble capa de queso e ingredientes distribuidos hasta la orilla.

Italiana: Con rebanadas extragrandes y un toque de albahaca.

Crunchy: Caracterizada por sus rebanadas en cortes cuadrados.

Orilla Rellena: Rellena con queso mozzarella.

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Canales de compra y expansión en el mercado

Para facilitar el acceso a esta “Dominosmanía”, Domino’s, una de las cadenas de comida rápida más grandes e innovadoras de México, habilitó todos sus canales de venta habituales, que incluyen el servicio en mostrador, su sitio web oficial, la aplicación móvil y diversas plataformas de agregadores.

Este anuncio llega respaldado por los sólidos resultados financieros y operativos que la empresa —operada en el país por Alsea— reportó durante el tercer trimestre de 2026. En dicho periodo, la marca registró un incremento del 4.8 % en sus Ventas Mismas Tiendas en México, un crecimiento sostenido que le permitió superar la marca histórica de las mil unidades a nivel nacional (distribuidas en un 51 % de tiendas corporativas y un 48 % en franquicias). Asimismo, el canal digital se mantiene como un pilar fundamental al representar más del 40 % de su negocio en el territorio mexicano.