INE aprueba solicitar auditoría extraordinaria a la ASF

noviembre 5, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una auditoría extraordinaria a las cuentas y operaciones del organismo, con el propósito de revisar posibles irregularidades en la contratación de proveedores de materiales electorales y otros procedimientos administrativos.

La revisión incluirá las operaciones realizadas durante las gestiones de anteriores presidencias del Instituto, entre ellas la encabezada por Lorenzo Córdova, aunque el proyecto original, que contemplaba un periodo de diez años, fue modificado para establecer que la fiscalización se realice dentro de los límites legales de las facultades de investigación y sanción de la autoridad auditora.

Durante la discusión, el consejero electoral Arturo Castillo consideró que fijar de manera arbitraria un periodo de revisión podría generar dudas y suspicacias, por lo que propuso dejar abierto el alcance temporal conforme a los plazos que establece la legislación.

“Vaya, fue un plazo literalmente arbitrario para abrir las puertas para decir: lo que se tenga que investigar, que se investigue”, expresó.

Castillo planteó modificar el primer punto del acuerdo para que la auditoría comprenda las operaciones y actuaciones correspondientes hasta el límite legal de las atribuciones de investigación y sanción de la ASF.

La solicitud de auditoría también contempla revisar la adjudicación de contratos relacionados con la proveeduría de materiales electorales, un sector en el que se ha señalado la presunta concentración de proveedores durante al menos 27 años, tanto en el ámbito federal como en los organismos electorales estatales.

Al respecto, Ernesto Guerra, representante del Partido Paz ante el INE, respaldó la revisión y señaló que las posibles irregularidades no se limitan a la estructura administrativa nacional, sino que también involucran a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

“Porque el ojo del huracán también está más allá de esta sede administrativa, se llaman Organismos Públicos Electorales Locales, una situación que se desbordó, evidentemente, por todo lo que ha generado esta relación de los materiales electorales”, sostuvo.

Por su parte, los representantes de los partidos de oposición, entre ellos PAN, PRI, Somos y Movimiento Ciudadano, cuestionaron la propuesta original de establecer diez años como periodo de revisión.

El representante de Movimiento Ciudadano ante el INE, Juan Zavala, manifestó su sorpresa por la temporalidad planteada y consideró que no existía una justificación suficiente para delimitar la auditoría de esa manera.

“Nos sorprende que el periodo de revisión que se esté proponiendo en esta vista a la auditoría sea de 10 años. La verdad nos sorprende porque no está justificado”, afirmó.

La solicitud de fiscalización se produce después de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la gestión de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, particularmente en los procedimientos de contratación de proveedores de materiales electorales.