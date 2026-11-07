Lo que derivó de un dolido 

noviembre 6, 2026

Y luego del audio infernal, ese que habría sido atribuido al presunto empresario, aunque en mi pueblo les dicen de otro modo; José Alfredo Hernández Casillas y difundido por La Saga, ese donde Guadalupe Taddei hasta ese entonces la doñita que mandaba en el Instituto Federal Electoral, habría querido terminar su relación y unos supuestos “compromisos de negocios” con el galán otoñal, la cloaca se destapó, el escándalo se salió de control y salimos embarrados hasta aquí en Veracruz, ya que el galán de balneario menciona en el audio negocios en Coahuila y Veracruz, todo esto según la dinámica de un señor con alma de la difunta Paquita la del Barrio.

Luego de ello, se dejaron venir los reportajes sobre posibles vínculos entre personal cercano a Taddei y empresas proveedoras del INE, después se difundieron fotos de reuniones y festejos con Hernández Casillas, además de un video de él con un hijo de Guadalupe Taddei en París, que en sí fue lo que generó sospechas de conflicto de interés y posibles favoritismos en contratos, hasta ahí la doñita Taddei con todo y el confeti en los calzones, negó todo, sin embargo y como dice la canción de Emmanuel “todo se derrumbó” y salió del INE por la puerta de atrás.

De ser chismarrajo corrientón del tipo de los que define Paquita la del Barrio en sus canciones de dolor y lamento, escaló y salió a la luz el mugrero en que tenían convertida una institución pública, que tendría que ser una vitrina transparente e impoluta y hoy ya son objeto de auditorías puntuales por parte de la Auditoría Superior de la Federación y el escrutinio social.

Por eso resulta de relevancia sustantiva, el comunicado que lanzó ayer la gobernadora Rocío Nahle en donde expresa su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y pide investigar con transparencia y apego a la ley, los señalamientos contra el INE, defiende la autonomía de los organismos electorales, puntualiza que estos, deben estar sujetos a vigilancia y rendición de cuentas, afirma además, que las instituciones electorales no deben utilizarse para la confrontación política y por último exige al OPLE de Veracruz, garantizar elecciones transparentes, confiables y respetuosas de la voluntad popular.

Pues bueno lector, lectora querida, por eso es muy importante ver con quien se involucra uno, antes era la mujer dolida la que armaba el show, hoy con esto de la equidad, vimos que los hombres también por amor al contrato y a la prebenda, hacen cada desfiguro que ¡Virgen del perpetuo socorro!

Cosas de la vida y menudencias

En el último mes en Coatzacoalcos se registraron dos feminicidios, el del pasado 15 de octubre en donde la doctora Cristina Ramos fue brutalmente agredida por su ex pareja quien permanece prófugo con ayuda de su progenitor, y ayer se supo del feminicidio de Darla Karina Báez Cruz, una comerciante al parecer muy apreciada en la zona.

El gobierno del alcalde Pedro Miguel Rosaldo tiene como uno de sus principios fundamentales, el derecho que tiene la mujer a una vida libre de violencia y ya ha manifestado que ninguno de los dos casos quedará impune, ya que las instancias de todos los niveles de gobierno, trabajan para que se haga justicia y además, muy pronto vendrán acciones por parte del ayuntamiento, encaminadas a la prevención de la violencia en contra de la mujer.

Así las cosas mis chulos, nos leemos el lunes, pasen un lindo fin de semana.