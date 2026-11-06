Netflix anuncia una precuela de “Stranger Things” para 2028

Netflix anuncia una precuela de “Stranger Things” para 2028

noviembre 6, 2026

Netflix anunció una nueva serie live action ambientada en el universo de Stranger Things, titulada “Otros mundos. Una aventura de Stranger Things”.

La producción será una precuela de la historia original y estará ambientada en 1955, tres décadas antes de los acontecimientos ocurridos en Hawkins.

El proyecto estará a cargo de los hermanos Matt y Ross Duffer, junto con Kate Trefry, mientras Shawn Levy participará como productor ejecutivo.

El primer adelanto muestra una bicicleta abandonada, una radio encendida y una reja electrificada. La historia se desarrollará en Marion, Nevada.

Pese a que ya se confirmó la producción, todavía no se revelan detalles de la trama ni los nombres de quienes integrarán el elenco de nueva serie.

El cineasta británico Joe Wright dirigirá los primeros tres episodios; es conocido por películas como “Orgullo y prejuicio”, “Atonement” y “Darkest Hour”.

Esta producción ampliará el universo de Stranger Things, que también incluye la serie animada “Relatos del 85” y la obra teatral “The First Shadow”.

La precuela forma parte de los estrenos que Netflix prepara para 2028; no obstante todavía no se ha anunciado una fecha específica para su estreno.