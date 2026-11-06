INE desconoce si desconfianza afectará participación ciudadana en elecciones de 2027

noviembre 6, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Instituto Nacional Electoral (INE) todavía no sabe si la desconfianza hacia las instituciones tendrá consecuencias en la participación ciudadana durante las elecciones de 2027. Miguel Ángel García Onofre reconoció que será hasta que comiencen las convocatorias para supervisores y capacitadores electorales cuando podrán conocer la respuesta de la población.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el contexto nacional de señalamientos y cuestionamientos institucionales desanime a los ciudadanos a participar en las actividades electorales, el funcionario evitó anticipar escenarios y sostuvo que no existen elementos para medir actualmente ese impacto.

“No podemos nosotros basarnos en lo que se pueda creer o podamos imaginar en este momento”, respondió.

García Onofre explicó que el primer indicador será la respuesta a la convocatoria para integrar las figuras de supervisión y capacitación electoral, así como la disposición de las personas que sean visitadas en sus domicilios para invitarlas a colaborar.

“Será en el momento en el que lancemos la convocatoria para cada supervisor y también para cuando vayamos a visitar los domicilios, cuando podremos darnos cuenta, podemos darnos idea de cuál es la magnitud de esta situación”, señaló.

INE confía en su estructura, no en la percepción ciudadana

Pese a reconocer que todavía desconoce si la desconfianza puede afectar la participación, García Onofre defendió la capacidad operativa del instituto y aseguró que cuenta con personal profesional y experimentado en los 19 distritos electorales de Veracruz.

El funcionario destacó que la estructura del INE descansa en el Servicio Profesional Electoral Nacional y en trabajadores operativos que han participado en la organización de distintos procesos electorales.

“La estructura del Instituto Nacional Electoral a lo largo y ancho del país y también en los 19 distritos electorales en el estado de Veracruz nos da la confianza de que seguimos contando con personal profesional ampliamente capacitado”, afirmó.

Añadió que la experiencia y el compromiso de los trabajadores permitirán avanzar oportunamente con la organización de los comicios.

Esta estructura, sostuvo, da garantías para que el día de la jornada electoral las ciudadanas y ciudadanos cuenten con una casilla para ejercer su voto.

La prueba será convencer a los ciudadanos

Aunque el INE confía en su personal para sacar adelante la organización electoral, la participación de la población sigue siendo una variable pendiente.

García Onofre insistió en que el organismo continuará con las actividades previstas y buscará que los ciudadanos acepten las invitaciones para integrarse a las tareas electorales.

“Vamos a continuar trabajando para poder acudir y que la ciudadanía esté dispuesta a participar”, expresó.

De esta manera, el INE mantiene su confianza en la capacidad técnica de su estructura, pero aún no puede asegurar que el ambiente de desconfianza institucional no repercuta en la integración de las mesas directivas de casilla y en las tareas de capacitación.

El desafío será comprobar que la experiencia de sus trabajadores también pueda traducirse en confianza ciudadana.