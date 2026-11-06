Coparmex Xalapa se suma al llamado para recuperar la confianza en el INE

Coparmex Xalapa se suma al llamado para recuperar la confianza en el INE

noviembre 6, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Es urgente que el Instituto Nacional Electoral recupere la confianza ciudadana, tras el escándalo en que se ha visto envuelto el organismos por presuntos hechos de corrupción y abuso de poder de su ex consejera presidenta, Guadalupe Taddai.

Así lo consideró Arturo Blanco Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), delegación Xalapa, quien dijo que ante la renovación de la presidencia del INE se debe garantizar su autonomía,

En ese sentido, aseguró que desde el ámbito local respaldan los ocho planteamientos presentados por la dirigencia nacional de COPARMEX, al considerar que es necesario recuperar la credibilidad de las autoridades electorales, tanto del INE como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Y es que, dijo, costó muchos años la construcción de la democracia en México y los recientes escándalos generan un daño importante a la imagen y credibilidad del INE.

“Creemos que es necesario que se recupere la confianza del INE y de los OPLE, puesto que ha sido una institución que ha costado muchos años a los mexicanos construir y que, por las recientes noticias de toda la corrupción que había ahí, está muy dañada”.

El fortalecimiento del organismo electoral es urgente, pues el proceso electoral intermedio federal se llevará a cabo en 2027 y se tiene que contar con un árbitro que garantice la democracia, la participación ciudadana y la legalidad en la elección de representantes populares.

“Vemos con buenos ojos que haya una auditoría, que sancionen a quien tengan que sancionar, que lleguen a las últimas consecuencias”, finalizó.