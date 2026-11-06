Invitan a canjear armas por electrodomésticos en el parque Juárez de Xalapa

Invitan a canjear armas por electrodomésticos en el parque Juárez de Xalapa

noviembre 6, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Con el propósito de retirar armas de fuego de los hogares y contribuir a la construcción de entornos seguros, elementos del 63 Batallón de Infantería realizan en Xalapa la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante la cual la población puede entregar armas, cartuchos y cargadores a cambio de electrodomésticos.

El sargento primero de Materiales de Guerra, Fernando de Jesús Lorenzo, informó que el módulo de atención está instalado en el parque Juárez y permanecerá del 5 al 15 de noviembre, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Explicó que la participación es completamente anónima, por lo que las personas pueden acudir sin proporcionar sus datos personales ni tener preocupación por la entrega de estos objetos.

“Si tienen un arma que ya no quieran o de la que se quieran deshacer, la pueden traer aquí a nuestro módulo; la vamos a atender y es completamente anónimo, para que no tengan ninguna preocupación”, señaló.

Detalló que se reciben armas de fuego de diferentes características, tanto cortas como largas, además de cartuchos, cargadores y armas hechizas.

A cambio, los participantes pueden recibir artículos electrodomésticos como licuadoras, cafeteras y extractores, de acuerdo con los productos disponibles en el módulo.

El militar destacó que cuando se entregan armas de fuego, estas son destruidas en presencia de la persona que las dona, con la finalidad de garantizar que no vuelvan a ser utilizadas.

“Se destruyen aquí en presencia del donante para que tenga esa certeza de a dónde va a parar lo que ellos traen”, explicó.

Comentó que regularmente los cartuchos son los artículos que más recibe el personal militar durante estas jornadas, aunque también han llegado armas cortas y largas, como pistolas, revólveres, escopetas y rifles.

Respecto a la respuesta ciudadana, indicó que durante el primer día de actividades todavía no se registró una participación importante, debido a que apenas comenzaba la difusión de la campaña.

Así, invitó a la población que tenga armas o municiones en sus hogares y desee deshacerse de ellas a acudir al módulo del parque Juárez.

Explicó que esta campaña se realiza durante todo el año en diferentes municipios del país, como parte de una estrategia permanente para promover el desarme y la paz.