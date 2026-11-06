Denuncian a “mataperros” en Xalapa; arroja comida con veneno a los animales

noviembre 6, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.Vecinos del Camino Antiguo a Las Ánimas, en la ciudad de Xalapa, denunciaron que un sujeto ronda la zona arrojando comida envenenada a los perros que se encuentran dentro de las casas.

El hecho más reciente ocurrió el domingo 25 de octubre al mediodía, cuando un hombre ingresó a la zona para arrojar carne con veneno directamente hacia el acceso de un domicilio particular en la calle Caoba.

De acuerdo con los testimonios recabados, el presunto responsable vestía una chamarra caqui similar a las utilizadas por personal municipal, gorra roja y lentes oscuros. Tras ser descubierto en el momento en que perpetraba la acción, el individuo emprendió la huida hacia la zona de pinos, deshaciéndose de prendas como el chaleco y la gorra durante su escape.

Los afectados denunciaron de manera anónima que no se trata de un incidente aislado, sino de una problemática recurrente que suma al menos tres antecedentes graves de envenenamiento en la misma cuadra durante los últimos tres años, además de otros dos intentos fallidos dirigidos a caninos de las inmediaciones. Ante esta situación, los vecinos exigen la intervención de las autoridades para dar con los responsables materiales e intelectuales.

El caso fue formalmente denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales (Fedayca), dependencia que ya realiza las investigaciones correspondientes. Elementos de la policía acudieron al sitio minutos después del reporte para levantar el acta de los hechos.

Los colonos señalaron que la presencia de los animales ha servido históricamente como una red de seguridad vecinal, disuadiendo robos a casa habitación gracias a sus alertas constantes.

Por ello, hicieron un llamado a mantener la comunicación estrecha entre residentes, reforzar la vigilancia con cámaras de seguridad y reportar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo tanto a la fauna doméstica como a la tranquilidad de la comunidad.