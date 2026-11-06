OPLE Veracruz inicia proceso electoral 2026-2027; enfrentará retos de organización, fiscalización y vigilancia de candidaturas

noviembre 6, 2026

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz inició formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, en el que se renovarán las 50 diputaciones del Congreso del Estado, en una contienda que pondrá a prueba la capacidad operativa de la autoridad electoral, la coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la aplicación de las nuevas disposiciones en materia de integridad y equidad.

Durante la Sesión Solemne de Instalación, celebrada este 6 de noviembre, la consejera presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales, señaló que el organismo deberá garantizar condiciones de legalidad, transparencia y paridad para que más de 6 millones de veracruzanas y veracruzanos puedan ejercer su derecho al voto el próximo domingo 6 de junio de 2027.

La elección comprenderá 30 diputaciones de mayoría relativa y 20 de representación proporcional. Además, coincidirá con el proceso electoral federal, en el que se elegirán las 19 diputaciones correspondientes a Veracruz.

Uno de los principales desafíos será la organización de una jornada electoral en una entidad con una amplia extensión territorial y una diversidad de condiciones geográficas y sociales. Para ello, el OPLE coordinará con el INE la instalación de más de 11 mil casillas, además de integrar los 30 consejos distritales y reclutar a más de 3 mil 200 supervisores y capacitadores electorales.

A este reto operativo se suma la participación de 10 partidos políticos, entre ellos cuatro de reciente creación —dos nacionales y dos locales—, lo que incrementará las exigencias de coordinación, vigilancia y aplicación equitativa de las reglas durante la contienda.

En el ámbito institucional, Delgadillo Morales destacó que las decisiones del Consejo General se tomarán de manera colegiada y con la participación de las representaciones partidistas, particularmente en asuntos relacionados con la fiscalización, la aprobación presupuestal, el registro de candidaturas y la validación de los resultados electorales.

Otro de los desafíos estará relacionado con la revisión de los perfiles de quienes busquen una candidatura. Para este proceso se contempla la intervención de la Comisión de Verificación de Integridad del INE, como parte de los mecanismos orientados a prevenir riesgos delictivos en las postulaciones. También se dará seguimiento a la nueva causal de nulidad relacionada con la intervención o injerencia extranjera.

La aplicación de las reglas de paridad de género y de las acciones afirmativas para grupos históricamente discriminados será otro de los aspectos centrales, al igual que la vigilancia de las campañas en redes sociales y plataformas digitales, donde el uso de inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la autenticidad de los contenidos, la protección de derechos y la equidad en la competencia.

Al respecto, la consejera presidenta llamó a los partidos y a quienes aspiren a una candidatura a privilegiar las propuestas, evitar la violencia política y respetar los derechos de autor, así como garantizar campañas libres de estereotipos de género y de contenidos que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El calendario electoral establece que las precampañas se desarrollarán del 9 al 28 de febrero de 2027; el registro de candidaturas, del 20 al 29 de marzo, y las campañas, del 4 de mayo al 2 de junio.

Como parte de los trabajos preparatorios, el OPLE ya emitió la convocatoria para integrar los 30 consejos distritales, que deberán quedar instalados a más tardar el 15 de enero.

Con el inicio formal del proceso, la autoridad electoral entra en una etapa en la que deberá demostrar que cuenta con la capacidad técnica, presupuestal y operativa para organizar una elección concurrente, garantizar condiciones de competencia y responder a los nuevos riesgos que enfrenta la democracia.

La participación ciudadana y la confianza en las instituciones serán factores determinantes para el desarrollo de la contienda. Como expresó Delgadillo Morales, la organización de las elecciones corresponde a las autoridades, pero la decisión sobre sus resultados pertenece exclusivamente a la ciudadanía.