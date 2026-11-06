Arranca la edición 23 de la Feria Xalapeña del Libro en el parque Juárez

Arranca la edición 23 de la Feria Xalapeña del Libro en el parque Juárez

noviembre 6, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Con una oferta de libros nuevos, usados, antiguos y de colección, así como actividades culturales y de promoción de la lectura, inició este viernes 6 de noviembre la edición 23 de la Feria Xalapeña del Libro en el parque Juárez, donde permanecerá hasta el próximo domingo 15 de noviembre.

Héctor Leonel Reyes Mora, integrante de la comisión organizadora y responsable del programa cultural, explicó que los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de publicaciones, además de materiales didácticos, juegos de mesa, rompecabezas y trabajos de encuadernación.

La feria tendrá un horario de 10:00 a 21:00 horas y busca acercar a la población a distintas opciones editoriales en un mismo espacio del Centro Histórico.

“Por lo regular, la novedad editorial es algo que se busca; para los jóvenes siempre van a ser las sagas, pero también para niños el libro infantil. Son como los dos grupos más numerosos y, por supuesto, para el lector adulto siempre va a ser el libro antiguo, el libro usado”, señaló.

Señaló que uno de los atractivos de esta actividad es que reúne en el parque Juárez a librerías, distribuidores y vendedores independientes, lo que permite a los visitantes conocer diferentes catálogos y encontrar publicaciones a precios accesibles.

La edición de este año está dedicada al escritor veracruzano Sergio Galindo. Como parte de las actividades inaugurales, se programó una charla con el maestro Vicente Francisco Torres, de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, a las 12:00 horas en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, ubicado en la calle Diego Leño.

Reyes Mora consideró que, pese al crecimiento de los formatos digitales y los audiolibros, existe interés por el libro impreso y aseguró que las ventas en esta feria han mostrado una mejoría entre una edición y otra.

“Hay situaciones medias complejas porque a la vez hay registros de baja lectura, pero las grandes series venden más libros”, comentó.

Añadió que también ha observado un mayor número de jóvenes que se dedican a vender libros a través de redes sociales e incluso en las calles, lo que refleja que el mercado editorial mantiene movimiento.

Sobre el fomento a la lectura entre niñas y niños, destacó la importancia de que las familias acerquen los libros a las nuevas generaciones desde casa y permitan que los pequeños tengan contacto directo con ellos.

“Los niños sí tocan los libros, sí lo ven en casa, lo poquito que haya o en las ferias. La cuestión es que no haya problema que los toquen”, expresó.

Así, invitó a la población a visitar la Feria Xalapeña del Libro, recorrer los puestos y acercarse a los libreros para solicitar títulos que no se encuentren disponibles en ese momento, pues existe la posibilidad de conseguirlos en las bodegas de las librerías participantes.