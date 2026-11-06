Taddei no ha realizado entrega-recepción de su oficina en el INE

Taddei no ha realizado entrega-recepción de su oficina en el INE

noviembre 6, 2026

La exconsejera presidenta dejó el cargo el 26 de octubre, pero aún no se ha formalizado la entrega de su oficina. El Órgano Interno de Control deberá determinar si existe alguna responsabilidad administrativa.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, no ha realizado el proceso de entrega-recepción de su oficina, luego de presentar su renuncia al cargo el pasado 26 de octubre, informó la consejera presidenta provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García.

Al ser cuestionada sobre el procedimiento administrativo pendiente, Cruz García confirmó que hasta el momento el INE no ha recibido formalmente la oficina de su antecesora.

“No, no hemos recibido, o sea, todavía no se ha hecho el proceso de entrega”, señaló.

De acuerdo con los lineamientos del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, establecidos en el Acuerdo 1/2018, la entrega-recepción debe efectuarse el mismo día en que concluye el ejercicio del empleo, cargo o comisión correspondiente.

El artículo 16 de dicha normativa establece que, cuando por alguna circunstancia excepcional no sea posible realizar el procedimiento en esa fecha, deberá justificarse la razón y la entrega no podrá exceder de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la baja.

Con base en ese plazo, el trámite correspondiente a Taddei Zavala debió quedar formalizado, a más tardar, el pasado 3 de noviembre, sin que hasta el momento se haya concretado.

La actual presidenta provisional del INE explicó que las nuevas autoridades todavía se encuentran en una etapa de revisión de los asuntos administrativos recibidos y que, en caso de detectar alguna omisión, corresponderá al Órgano Interno de Control establecer las acciones procedentes.

“Estamos todavía en el momento que nosotros, como entrantes, podemos revisar e incluso podemos advertir si no se ha hecho, y si hay algún requerimiento, el OIC nos lo tendrá que decir”, puntualizó.

En caso de confirmarse un incumplimiento, el Órgano Interno de Control deberá determinar si existe alguna falta administrativa atribuible a la exconsejera presidenta y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Hasta ahora, el INE no ha informado que exista una resolución administrativa sobre este asunto ni ha precisado si Guadalupe Taddei presentó alguna justificación para no realizar la entrega-recepción dentro del plazo establecido.