Policía municipal reforzará vigilancia en plazas y zonas comerciales de Xalapa por el Buen Fin

Policía municipal reforzará vigilancia en plazas y zonas comerciales de Xalapa por el Buen Fin

noviembre 6, 2026

Ariadna García /Xalapa, Ver. La Policía Municipal de Xalapa implementará un operativo especial de vigilancia durante el Buen Fin, con mayor presencia de elementos a pie tierra y recorridos en motocicletas en plazas comerciales y puntos de mayor concentración de personas.

El director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Alfonso Gómez Vázquez, explicó que la estrategia contempla reforzar la proximidad con la ciudadanía y mantener personal desplegado en las zonas donde se registra mayor afluencia de compradores.

«El operativo se va a focalizar en personal a tierra. Esa es la parte principal, la proximidad con la ciudadanía, aunado a las unidades motorizadas, que es lo que vamos a tener con más movilidad», señaló.

Señaló que las camionetas de la corporación funcionarán principalmente como puntos de reacción para atender alguna emergencia, mientras que las motocicletas y los recorridos a pie serán los principales mecanismos de vigilancia.

Gómez Vázquez explicó que para diseñar el operativo se toma en cuenta la incidencia delictiva registrada durante noviembre y diciembre del año pasado, a fin de identificar los puntos donde se requiere mayor presencia policial.

Asimismo, señaló que, dependiendo de las necesidades de vigilancia, podrían realizar ajustes en los turnos de trabajo de los elementos municipales, pues actualmente la corporación opera con tres turnos.

El funcionario también destacó la importancia de la participación ciudadana y pidió a la población reportar cualquier situación sospechosa o hecho delictivo.

«Es muy importante, influye muchísimo lo que es la denuncia ciudadana», expresó.

Por otra parte, indicó que los operativos de arrancones y giros negros, que se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, se encuentran temporalmente en pausa debido a que los esfuerzos están concentrados en otros dispositivos, entre ellos el operativo de alcoholimetría y la recuperación de vehículos.