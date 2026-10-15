Ahued exigió a sus compañeros de gabinete trabajar al ritmo de Rocío Nahle

octubre 15, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, llamó a sus compañeros de gabinete a trabajar al nivel de la gobernadora Rocío Nahle García, al señalar que la responsabilidad de servir a Veracruz exige compromiso, esfuerzo y resultados.

“Todos tenemos que estar a nivel. Aquí nada más hay una mandataria y se llama Rocío Nahle. Y yo sí soy de los que me comprometo que todos tenemos que estar al nivel del trabajo”, declaró.

En entrevista con Luis Domínguez Rangel, Ahued relató que ha acompañado a la gobernadora en recorridos por el estado que comienzan desde las primeras horas del día. Como ejemplo, mencionó una gira por el sur de Veracruz para la que se levantó a las tres de la mañana y salió a las cuatro para alcanzar a la mandataria.

El funcionario consideró que los integrantes del gabinete deben responder a ese ritmo de trabajo y al compromiso que asumieron al incorporarse a la administración estatal, “yo creo que tenemos que estar al nivel de lo que demanda Veracruz y de la lealtad del trabajo”, expresó.

Pide asumir responsabilidades

Ahued afirmó que los servidores públicos deben estar abiertos a las críticas, pues forman parte de las responsabilidades de quienes ocupan cargos en el gobierno. También sostuvo que cada funcionario debe demostrar que es útil a la administración, “yo soy muy exigente. Yo, si no le fuera útil, yo me voy de aquí”, señaló.

En ese sentido, pidió a sus compañeros evitar fallas que afecten el funcionamiento del gobierno. Mencionó como ejemplos las carreteras cuyas obras no arrancan, los trabajos que no avanzan, los patios sin limpiar, la falta de camillas o las patrullas que quedan fuera de servicio por una llanta ponchada, “eso no se puede”.

El secretario comparó la responsabilidad gubernamental con la operación de una empresa, al señalar que ambas requieren seriedad y capacidad para resolver problemas, aunque consideró que la administración pública también debe conducirse con sensibilidad.