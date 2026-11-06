El truene del Banco paraguayo y los pagos digitales en México

noviembre 6, 2026

Duros momentos se viven en Paraguay, desde que se anunció la intervención del Banco, Ueno Bank y el inicio del procedimiento de su disolución por parte del Banco Central de aquel país (BCP); esto, por insolvencia financiera, al dejar a millones de clientes en vilo y con el riesgo de perder sus ahorros depositados.

El Banco intervenido, tuvo su origen en una financiera para después obtener su autorización y operar como banco, y ya desde ese ámbito, llegó a concentrar las cuentas de millones de clientes, y el traspaso de fondos destinados a jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales.

Así después de una meteórica trayectoria, que en años anteriores se contaba como historia de éxito en el mundo financiero; al día de hoy se cuenta como un terremoto financiero que sacudió a toda la clase política de Paraguay, y causó la renuncia del propio presidente Santiago Peña.

Tras días de exigencia de someterlo a juicio político, por motivos que según se da cuenta en medios internacionales, tienen que ver con que los excesivos préstamos que pudieron haber provocado la insolvencia del Banco, estuvieron relacionados o existió vinculación con personajes de la vida pública y en cargos de poder.

Motivo por el cual dichas operaciones, han resultado cuestionables, sobre todo por sus efectos.

Entiendo, por la similitud con el funcionamiento de los bancos autorizados en nuestro país (México), que solo a algunos ahorradores, con topes determinados en las sumas depositadas en el banco quebrado, les serán devueltos sus ahorros.

Mientras otros más permanecen en la angustia, de no saber qué pasará con ellos, o quien les debe responder por la pérdida del dinero.

Otra de las aristas del tema, ha sido la fuerte relación que existió entre funcionarios del mismo Ueno Bank, que después de dejar sus cargos como ejecutivos, directivos del Banco, también se transformaron, pero en funcionarios de alto rango y nivel, insertos en los organismos reguladores del proceder de las instituciones financieras paraguayas.

Es decir, que pasaron de ser empleados del Banco, para ser ahora quienes se encargaban de regularlo. A ver dígame Usted, en dónde más se ha visto esto.