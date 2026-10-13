Auditor de la ASF responde a Nahle por revisión de maestros en Veracruz

Auditor de la ASF responde a Nahle por revisión de maestros en Veracruz

octubre 13, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, defendió la solicitud de listas de asistencia de maestros de los más de 23 mil planteles educativos de Veracruz, luego de que la gobernadora Rocío Nahle García calificara de “absurdo” ese requerimiento por las dificultades que enfrentan docentes de comunidades alejadas para registrar su presencia.

El auditor federal afirmó que la revisión de los recursos destinados al sector educativo se lleva a cabo en las 32 entidades federativas y aseguró que, en Veracruz, existe colaboración de las dependencias estatales para entregar la información requerida.

“Nos encontramos en los procesos de validación de toda la información. La verdad que hemos recibido la mejor de las cooperaciones por parte de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas, la Contraloría”, declaró.

El pasado 28 de septiembre, la gobernadora cuestionó la solicitud de la ASF al señalar que existen comunidades donde los maestros trabajan sin condiciones para realizar registros electrónicos de asistencia.

“Imagínese que yo tenga que ir a una comunidad de Uxpanapa o algo. O sea, los maestros, hay maestros que atienden, son multigrado, que atienden primero, segundo, tercero y cuarto”, expresó Nahle García.

La mandataria consideró que las condiciones geográficas y la falta de conectividad dificultan el cumplimiento de ese tipo de requerimientos, particularmente en localidades rurales donde un docente puede atender varios grados escolares.

Cuestionado sobre si la fiscalización permitirá identificar a trabajadores que cobran un salario sin presentarse a desempeñar sus funciones, conocidos como aviadores, Hernández Palacios Cardel respondió que esa posibilidad forma parte de las tareas de revisión.

“Son de las tareas que hace precisamente la auditoría”, señaló.

El funcionario no informó sobre resultados específicos de la revisión en Veracruz y precisó que el procedimiento continúa en la etapa de recepción y validación de la información proporcionada por las dependencias responsables.

ASF plantea cambios legales para agilizar sanciones

En otro tema, el titular de la ASF se refirió al seguimiento de las denuncias por presuntos desvíos de recursos en Veracruz y a los procedimientos para recuperar dinero público y sancionar a exfuncionarios de administraciones anteriores.

Hernández Palacios Cardel señaló que existen procedimientos en curso, entre ellos créditos fiscales, resarcimientos de recursos y procesos penales. Sin embargo, consideró necesario modificar el marco legal para agilizar las acciones contra quienes incurran en irregularidades y facilitar la recuperación de recursos públicos.

“Lo que estamos proponiendo realmente son modificaciones a las leyes. Las modificaciones a las leyes nos van a poder hacer que tengamos una reacción mucho más inmediata a cualquier tema que tengamos para sancionar a alguien y, sobre todo, para que regresen lo que se hayan llevado indebidamente”, afirmó.

Explicó que se trabaja con instancias federales, la Fiscalía General de la República y autoridades de justicia administrativa para impulsar cambios que permitan hacer más eficientes los procedimientos de fiscalización y sanción.

Sobre los casos pendientes, sostuvo que los procedimientos continúan por las vías legales correspondientes, aunque insistió en que las modificaciones propuestas buscan reducir los tiempos de respuesta y fortalecer la recuperación del dinero público.