Nahle anuncia llegada de dos helicópteros para atender emergencias en Veracruz

octubre 10, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El gobierno de Veracruz adquirió cuatro helicópteros para atender emergencias, realizar evacuaciones, trasladar personas y combatir incendios, informó la gobernadora Rocío Nahle García durante una visita a Pánuco, donde participó en una conmemoración relacionada con el Plan DN-III-E.

La mandataria adelantó que las primeras dos aeronaves llegarán el próximo mes, como parte de las acciones emprendidas por su administración para mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias, luego de las inundaciones registradas el año pasado.

Nahle García explicó que, después de esa emergencia, el gobierno estatal destinó recursos a fortalecer las tareas de Protección Civil y mejorar los sistemas de monitoreo y alerta en zonas susceptibles de inundación.

Como ejemplo, mencionó que en Poza Rica y en los ríos Cazones y Pantepec se instalaron equipos electrónicos para medir los niveles del agua y emitir alertas.

La gobernadora reconoció que las afectaciones del año pasado evidenciaron la necesidad de contar con aeronaves para llevar víveres y trasladar a personas de comunidades serranas hacia las ciudades.

Por otra parte, destacó la participación del Ejército Mexicano en las labores de auxilio y agradeció el respaldo de la presidencia de México durante la contingencia que afectó a 45 municipios de Veracruz.

También señaló que la entidad cuenta con aproximadamente 750 kilómetros de litoral, por lo que consideró fundamental mantener la preparación y coordinación entre las instituciones para responder ante fenómenos naturales.

Sin fecha para reparar el malecón

Al ser cuestionada sobre cuándo se reanudarán los trabajos en la parte del malecón de Pánuco que resultó dañada por la contingencia, la gobernadora dijo que todavía no tiene una fecha definida.

Indicó que consultará el tema con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y con el gobierno municipal para conocer cuándo podrían retomarse las labores.