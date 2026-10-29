PC de Xalapa llama a tener cuidado con veladoras de ofrendas para evitar indencios

PC de Xalapa llama a tener cuidado con veladoras de ofrendas para evitar indencios

octubre 29, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Las autoridades municipales llaman a la población a extremar precauciones con los altares para evitar accidentes durante la conmemoración del Día de Muertos.



La directora de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa, Alma Fuertes Jara indicó que se debe evitar dejar veladoras encendidas cerca de papel, que pudieran ser factor de incendios.



“Recordemos que las ofrendas tienen siempre las velas, entonces debemos separarlas de los materiales que se pueden prender, por ejemplo el papel picado, el mantel. De todos modos siempre recomendamos que no dejen las velas prendidas sin vigilancia, si ya nos vamos a acostar la apagamos”.

En ese sentido, recomendó colocar las veladoras en platos con agua para que, en caso de terminarse, se evite incendios. Además en caso de prender incienso mantener ventiladas las habitaciones para evitar alguna intoxicación.

“Siempre tenemos problemas de fuego por fuentes de emisión de incendio. En septiembre tuvimos 25 incendios de distinta índole, desde gas o lumbre para quitar la hierba de un terreno. Si además lo demás implica fuego hay que tener particular cuidado”.

Fuertes Jara dijo que ante el tema de reproducción del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, cambiar el agua de flores constantemente o evitar usar líquidos.

La funcionaria municipal hizo también un llamado para quienes visitarán los panteones durante este fin de semana, a vigilar a los niños, niñas y adultos mayores.

“No perderles de vista, porque hay mucha gente. Revisar donde hay salidas de emergencias, puestos de seguridad”, finalizó.