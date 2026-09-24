Xalapa tendrá ruta de Calaveras Monumentales durante Día de Muertos

septiembre 24, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Xalapa sumará una nueva atracción a las actividades de Día de Muertos con la creación de una Ruta de Calaveras Monumentales que recorrerá parte del Centro Histórico y que busca convertirse en una experiencia que identifique a la ciudad durante esta temporada.

El proyecto contempla la instalación de 32 cabezas monumentales, de aproximadamente 1.73 metros de alto por 1.50 metros de ancho, elaboradas con plástico reciclado y que serán intervenidas con distintas propuestas artísticas.

La ruta partirá de la calle Enríquez, a la altura de Primo Verdad, y llegará hasta el parque Juárez. Las piezas serán colocadas en blanco a partir de este 25 de septiembre para que artistas locales, estudiantes y nuevos talentos puedan intervenirlas, dijo el director de Turismo, Eduardo Blanco Guillaumín.

De las 32 calaveras, 31 serán decoradas por artistas participantes y una permanecerá en blanco para que sea intervenida por la ciudadanía.

Se trata de una estrategia coordinada entre las Direcciones de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura.

Las intervenciones podrán realizarse en la vía pública hasta el 30 de octubre, fecha prevista para la inauguración de la ruta, que permanecerá instalada hasta el 15 de noviembre.

La convocatoria, lanzada este jueves 24 de septiembre, está dirigida a artistas, ilustradores, diseñadores, muralistas, escultores, artesanos, estudiantes y nuevos talentos interesados en plasmar su propia interpretación de las tradiciones del Día de Muertos.

La propuesta busca además incorporar historias y elementos relacionados con Xalapa a través de diferentes expresiones artísticas, con el objetivo de generar una experiencia para habitantes y visitantes durante la temporada.

Las autoridades municipales plantean que el proyecto pueda crecer en próximas ediciones hasta consolidarse como una actividad representativa de Xalapa durante las celebraciones de Día de Muertos.

El registro para participar estará abierto del 24 de septiembre al 4 de octubre de 2026. Los interesados podrán consultar los requisitos mediante el código QR difundido por las autoridades y en sus redes sociales oficiales.