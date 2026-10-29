Listo operativo de SSP para Día de Muertos y se prepara el de Buen Fin

Listo operativo de SSP para Día de Muertos y se prepara el de Buen Fin

octubre 29, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Además del operativo que se desplegará para el cuidado de eventos masivos, así como en áreas de panteones en la entidad durante las festividades de Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad Pública, prepara ya el operativo para brindar seguridad a la población y comerciantes durante el Buen Fin que se llevará a cabo a partir del 13 de noviembre.

Así lo dio a conocer el titular de la SSP, Alfonso Reyes Garcés, quien indicó que durante este fin de semana se desplegarán en el territorio más de mil elementos de fuerza de tarea.

En ese sentido, el secretario de Seguridad dijo que se mantendrá un trabajo coordinado con las autoridades municipales para reforzar la vigilancia en donde ellos lo soliciten, a fin de que se lleven a cabo las actividades de manera segura.

Dijo que donde habrá mayor presencia será en las festividades de Xantolo, que es la que más presencia de participantes registra.

Las labores de vigilancia por Día de Muertos comenzaron desde el 28 de octubre y se mantienen en distintos puntos del estado para contribuir a la seguridad de la población.

Por otra parte, cuestionado sobre el operativo de vigilancia en el Buen Fin que se llevará a cabo a partir del 13 noviembre, dijo que se resguardará las zonas comerciales, bancos y plazas con mayor concentración.

Finalmente, Reyes Garcés rechazó que hay, en este momento, zonas consideras de riesgo o como “focos rojos” en la entidad.