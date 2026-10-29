“Jamás pensé vivir esto”: catean vivienda de madre buscadora en Poza Rica

octubre 29, 2026

Juan David Castilla

La madre buscadora Elba Hernández, del municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz, denunció haber sido víctima de un cateo por parte de fuerzas de seguridad estatales y federales en su domicilio particular, lo que consideró una vulneración a sus derechos humanos y un amedrentamiento directo. La activista suma una década de búsqueda tras la desaparición de su hijo Brayan de Jesús Hernández Gutiérrez.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio, cuando un operativo irrumpió en su cuadra. La zona fue acordonada por elementos de la Policía Ministerial, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). De acuerdo con su testimonio, los uniformados aseguraron contar con una orden judicial de cateo expedida por un juez de control y amenazaron con derribar el acceso a la vivienda con un mazo de gran tamaño si se negaba a permitir el ingreso.

«Me dijeron que iban a entrar sí o sí. En mi miedo les dije que no e ingresé la llave al portón, pero cuando vi que sacaron un marro enorme me espanté. Me dijeron que si no abría, de todas formas iban a romper todo», expresó.

Durante la diligencia, la mujer acusó que las corporaciones policiales bloquearon tanto los dispositivos de videovigilancia de su hogar como los de las viviendas contiguas, e impidieron que pudiera documentar o grabar lo que ocurría en el interior. Asimismo, señaló que los elementos cercaron el paso en la vía pública, generando pánico e incertidumbre entre los vecinos de la zona.

Hernández logró ponerse en contacto con la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para mantener enlace telefónico durante todo el procedimiento. A pesar de que solicitó formalmente a los agentes abstenerse de manipular sus pertenencias, la madre buscadora condenó el manoseo e inspección de los expedientes y fichas de búsqueda referentes a la localización de su hijo. Además, denunció que los efectivos sustrajeron su credencial para votar antes de retirarse del lugar.

Los colectivos de personas desaparecidas en la entidad han advertido de manera reiterada que la labor de localización de víctimas transita entre la omisión, la dilación procesal y los obstáculos institucionales, por lo que exigieron que las autoridades investigadoras aclaren el trasfondo de este operativo para salvaguardar la integridad de la activista.

“Se acordó una mesa de trabajo donde estuvieran todas las autoridades correspondientes para darme una explicación sobre lo sucedido y ahí fue donde me aplicaron la de: usted disculpe, no había nada, aceptamos nuestro error de no verificar bien que usted era madre buscadora”, añadió Elba Hernández.

DESAPARICIÓN MASIVA

Doña Elba sospecha que la Policía Intermunicipal tuvo participación en la desaparición masiva en pleno centro de la ciudad petrolera de Poza Rica. Cielo Cristal Guzmán Jiménez, de 16 años; Brayan de Jesús Hernández Gutiérrez, de 17; Francisco Santis Benítez, de 20, y tres jóvenes más, fueron vistos por última vez en el parque Juárez, el 28 de abril del 2016.

A través de volantes publicitarios se enteraron de una propuesta de trabajo de 400 pesos diarios por atender un puesto de hamburguesas en Poza Rica. La señora es acompañó a su hijo Brayan de Jesús a la atractiva propuesta laboral. Mientras su hijo esperaba con los otros jóvenes candidatos, ella decidió ir a una mercería por hilos y estambre, pero cuando salió solo escuchó cuando una camioneta arrancó con los jóvenes. Desde entonces, busca a su hijo.