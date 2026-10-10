Mantienen bacheo permanente en accesos a Naolinco por festividades de Día de Muertos

Mantienen bacheo permanente en accesos a Naolinco por festividades de Día de Muertos

octubre 10, 2026

Ariadna García /Naolinco, Ver.- El Ayuntamiento de Naolinco mantiene un programa de bacheo permanente y rehabilitación de caminos para mejorar los accesos al municipio ante la llegada de visitantes por las festividades de Día de Muertos, informó el alcalde Narciso Reyes Aguilar.

Explicó que los trabajos comenzaron meses atrás e incluyen caminos de comunidades y tramos de acceso, incluso en zonas que no corresponden directamente al municipio, con la intención de facilitar el traslado de turistas.

“Nosotros propusimos un programa de bacheo permanente desde Banderilla. Aunque no nos corresponde esa parte del bacheo en Jilotepec, Coacoatzintla, lo hicimos con mucho gusto porque al final son nuestros visitantes”, expresó.

Añadió que también se han realizado trabajos en San Miguel Aguasuelos y en el camino de Las Haldas, además de acciones de rastreo y rehabilitación para mejorar la circulación.

El presidente municipal estimó que la inversión supera el millón de pesos, considerando el bacheo, la rehabilitación de caminos y la colocación de señalética para agilizar el tránsito durante la temporada.

“Estamos preparados con nuestras vías de comunicación. Además, vamos a tener buena señalética”, aseguró.

Asimismo, indicó que se habilitan estacionamientos en la periferia para evitar la saturación del centro durante la tradicional Cantada, que se celebrará el 1 de noviembre. Para orientar a los visitantes, el Ayuntamiento dará a conocer códigos QR con la ubicación de estos espacios.

Las actividades de Día de Muertos comenzarán el 26 de octubre e incluirán exposiciones de altares y catrinas, venta de papel picado, un mercado de productos para las ofrendas y eventos culturales.

Reyes Aguilar agregó que también se coordinan acciones con Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito para mantener el orden y brindar atención a quienes visiten el Pueblo Mágico durante las celebraciones.