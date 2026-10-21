GOBIERNO DE POZA RICA PRESENTA AGENDA DE FESTIVAL QUE PROMUEVE TRADICIONES Y CULTURA EN EL MARCO DE DÍA DE MUERTOS

GOBIERNO DE POZA RICA PRESENTA AGENDA DE FESTIVAL QUE PROMUEVE TRADICIONES Y CULTURA EN EL MARCO DE DÍA DE MUERTOS

octubre 20, 2026

Poza Rica, Ver., 19 de octubre de 2026. El Gobierno de Poza Rica, encabezado por la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez Rodríguez, presentó el programa de actividades del Festival de la Luz Tsasná 2026, una celebración que promueve la preservación de las tradiciones, el fortalecimiento de la identidad cultural y el reconocimiento de las raíces que dan sentido a la conmemoración del Día de Muertos.

Del 19 de octubre al 2 de noviembre, las familias pozarricenses podrán disfrutar de una agenda que incluye presentaciones literarias, pabellón artesanal, concurso de altares y gala virtual, premiación de calaveras y leyendas, muestras artísticas, recorridos temáticos, música, danza y actividades tradicionales en distintos espacios del municipio.

Entre las actividades destaca el Festival de la Luz Tsasná, programado para el 30 de octubre, a las 11:00 horas, en el Panteón de la Santísima Trinidad, con un recorrido por el Camino al Mictlán y un programa artístico de música y danza en coordinación con la UPAV, además de un pabellón artesanal y gastronómico, actividades en el Cementerio Vivo y un desfile de catrinas, a partir de las 18:00 horas.

El programa continuará el 1 de noviembre con la Procesión de la Luz, que partirá del monumento a los caídos hacia el Parque Fundadores, a las 18:00 horas. Posteriormente, a las 18:30 horas, se realizará un altar comunitario en el Panteón de la Santísima Trinidad, con la presencia de un rezandero totonaca, presentación de leyendas y calaveras con cuentacuentos invitados.

Las actividades concluirán el 2 de noviembre con una misa solemne para los fieles difuntos, a las 12:00 horas, en el Panteón de la Santísima Trinidad.

El Gobierno de Poza Rica invita a la ciudadanía a sumarse a esta programación, disfrutar de las expresiones culturales y compartir con las nuevas generaciones las tradiciones que mantienen viva la memoria de quienes se han adelantado en el camino.

Con el Festival de la Luz Tsasná 2026, Poza Rica abre espacios para la convivencia familiar y la expresión cultural, honrando la memoria, las costumbres y la riqueza de las tradiciones mexicanas.