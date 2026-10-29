Denuncian despojo y amenazas en Acajete; piden intervención de autoridades

octubre 29, 2026

Juan David Castilla

Habitantes de la colonia El Rodeo, perteneciente a la congregación de La Joya, en el municipio de Acajete, urgieron la intervención del Gobierno de Veracruz para solucionar un conflicto legal por la posesión de terrenos que amenaza con desencadenar un enfrentamiento violento.

Alberto Vásquez Grajales, representante de la comunidad, denunció que las familias del sector han habitado y poseído de forma continua dichos predios desde el año 2000; sin embargo, en fechas recientes un particular identificado como Mario Tencle Salas ha incurrido en actos de hostigamiento y despojo.

El vocero detalló que el diferendo se desahoga a través de un juicio ordinario civil ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia, que emitió un acuerdo con fecha del 30 de junio del presente año para reanudar el procedimiento legal, por lo que el caso no ha sido resuelto en definitiva.

No obstante, acusó que el señalado ha desestimado el marco legal y las autoridades estatales, amedrentando a las familias del lugar e incurriendo en agresiones verbales y amenazas directas.

«Ayer precisamente amenazó a una señora de muerte, de nombre Gloria Martínez Solano, y quiero manifestar que lo responsabilizamos de cualquier acto o agresión en contra de uno de los integrantes de la colonia», advirtió Vásquez Grajales.

Asimismo, precisó que la comunidad cuenta con antecedentes documentales avalados en 2014 por el Ayuntamiento de Acajete y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que acreditan su posesión histórica. Aunado a ello, existe un antecedente de 1988 donde la zona fue dictaminada como terrenos nacionales.

Por esta razón, argumentó que la escritura pública que ostenta el denunciado, emitida presuntamente en 2016, carece de validez legal al haberse tramitado de forma posterior a los decretos federales y a la ocupación de los pobladores.

Por otra parte, el entrevistado anunció que recurrirá ante el Congreso del Estado para interponer una denuncia por presuntas irregularidades cometidas por autoridades de Acajete, a quienes señalan de haber expedido documentación catastral y cobros prediales al particular a pesar de la existencia del juicio civil en curso.

Ante el riesgo de que la disputa derive en un conflicto social con agresiones físicas, los representantes de la colonia El Rodeo reiteraron el llamado al Ejecutivo estatal y a las autoridades de procuración de justicia para garantizar la seguridad de los habitantes y la resolución transparente del conflicto legal.