INE Veracruz alista integración de Consejos Distritales; descartan afectaciones en calendario electoral

octubre 29, 2026

XALAPA, VER.— Este sábado 31 de octubre vence el plazo para que las y los ciudadanos interesados se registren en la convocatoria para integrar los 19 Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz de cara al Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, Miguel Ángel García Onofre, informó que con corte reciente se contabilizan cerca de 150 solicitudes de registro, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al proceso de selección antes del cierre de la plataforma oficial.

De acuerdo con el informe de identificación de vacantes del organismo electoral, en la entidad existen 70 vacantes para fórmulas propietarias y 34 para suplencias distribuidas entre las 19 juntas distritales. Los distritos con mayor número de plazas disponibles para propietarios son Veracruz, Huatusco, Minatitlán y Orizaba, con 5 espacios cada uno.

«El sábado 31 es el último día, así que invitamos a la ciudadanía que todavía está en tiempo de poder acercarse con nosotros para participar en esta convocatoria e integrar estos órganos de dirección a nivel distrital», exhortó el delegado del INE.

De acuerdo con el informe oficial de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, la búsqueda de aspirantes se concentra en cubrir un total de 104 espacios repartidos en las 19 demarcaciones electorales federales del estado, divididos en 70 fórmulas propietarias y 34 suplencias.

La necesidad de integrar estos órganos varía por región, identificándose la mayor demanda de consejerías propietarias —con 5 vacantes cada uno— en los distritos de Emiliano Zapata, Veracruz, Huatusco, Minatitlán y Orizaba.

Por el contrario, la menor disponibilidad de fórmulas principales se registra en Poza Rica y Cosamaloapan, donde únicamente se buscan 2 integrantes propietarios por distrito.

En distritos como Coatzacoalcos, Veracruz y Cosamaloapan no aplica la apertura de plazas para suplentes, ya que la totalidad de sus vacantes está destinada únicamente a fórmulas propietarias

Estabilidad institucional y relación con la dirigencia nacional

Respecto al desarrollo de los trabajos electorales iniciados formalmente el pasado 10 de septiembre, García Onofre sostuvo que las actividades de preparación y la atención en los módulos de credencialización operan de manera regular, apoyadas en la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

Cuestionado sobre su relación con la actual presidenta provisional del INE a nivel nacional —con quien coincidió durante su etapa como consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla—, calificó el vínculo como estrictamente institucional.

Asimismo, al ser cuestionado sobre señalamientos pasados respecto a la entrega de la administración electoral en Puebla, aclaró que las observaciones correspondientes a su periodo directivo (enero de 2020 a noviembre de 2022) fueron solventadas en su momento ante las instancias de fiscalización.

«Como sucede en toda actividad que implica el uso de recursos públicos, está sujeto al escrutinio y a la auditoría de las instancias pertinentes (…). Había pendientes algunas observaciones que solventar y fueron solventadas adecuadamente. La relación es institucional», puntualizó el funcionario.