Escuelas en municipios indígenas tendrán puente hasta el 3 de noviembre

Escuelas en municipios indígenas tendrán puente hasta el 3 de noviembre

octubre 29, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Raquel Bonilla Herrera informó que derivado de las festividades del Día de Muertos, se suspenderán actividades del 30 de octubre al 2 de noviembre en las instituciones escolares y del 30 de octubre al 3 de noviembre en los municipios indígenas.



En entrevista, la funcionaria estatal refirió que son varios los municipios indígenas en los cuáles están otorgando el descanso hasta el 3 de noviembre, debido al tema cultural y tradicional.

“El resto de los municipios en el estado de Veracruz se incorporan ya el día 3, es decir, del 30 al 2 y para los municipios que están con tema indígena van hasta el día 3 y se incorporarían hasta el día 4”.

La suspensión hasta el 3 de noviembre será para escuelas ubicadas en 47 municipios de la entidad veracruzana, identificados con alta población índigena.

SE LEVANTA CENSO DE AFECTACIONES EN ESCUELAS POR

LLUVIAS

En otro tema, Raquel Bonilla indicó que se trabaja para la revisión de escuelas y determinar los daños ocasionados por las lluvias del frente frío número 2 en la zona, principalmente, de Los Tuxtlas.

“Todavía seguimos trabajando en la parte de Los Tuxtlas hacia abajo, para ver las afectaciones que se tuvieron en algunas de las escuelitas. Afortunadamente la mayoría no son de gran impacto y eso pues nos ayuda muchísimo”.

Finalmente, dijo, las autoridades escolares están entregando sus reportes para que se analice si están cubiertos los daños por el seguro.