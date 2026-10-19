Todo listo para el desfile de catrinas en Xalapa

Todo listo para el desfile de catrinas en Xalapa

octubre 19, 2026

*Se llevará a cabo el 28 de octubre a las 6 de la tarde en el centro de la capital

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Tras confirmar que el Festival de las Huastecas programado para el fin de semana se suspendió a consecuencia del Frente Frío 2, la secretaria de Cultura del Estado, Xochilt Molina González dijo que la prioridad siempre será la integridad de las personas.



Asimismo, confirmó que el próximo 28 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Xalapa el ya tradicional Festival de Catrinas, en el marco del Día de Muertos.

Indicó que ya se abrió la convocatoria para que puedan participar instituciones públicas, educativas, privadas y población en general, por lo que se esperan alrededor de mil asistentes.

“A partir del 27 empezamos a hacer toda la vestimenta del Día de Muertos en los Centros Culturales de Xalapa y Coatepec. El 28 tenemos un desfile con toda la temática de la tradición del Día de Muertos. Los invitamos para que las familias venga a partir de las 4 de la tarde, para que a las 6 de la tarde iniciemos con el desfile”.

Y es que, consideró que esta tradición debe mantenerse viva para las nuevas generaciones, además de tener ventas alusivas a la fecha en el Parque Juárez.

SE CANCELÓ FESTIVAL DE LAS HUASTECAS

Por otra parte, Molina Gonzáleaz dijo que lamentablemente, por las lluvias y el viento ocasionados por el paso del Frente Frío número 2, se cancelaron las actividades programadas para el sábado del Festival de las Huastecas, a fin de resguardar la seguridad de los participantes.

En ese sentido, descartó que se pueda realizar en otra fecha, toda vez que es un evento que le da la sede a Veracruz cada seis años.

“Ahorita con las festividades y veamos que hay inclemencias se suspenderán, lo importante es la seguridad”.