Tradición de Día de Muertos recupera su espacio frente al Halloween 

octubre 15, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Desde hace casi 15 años la tradición del Día de Muertos ha recuperado su espacio en México, desplazando la celebración extranjera del Halloween, por lo que es necesario seguir promocionando estos eventos para acercar a las juventudes al misticismo de esta festividad.

El coordinador del grupo Huastecos Unidos por un Progreso, Crescencio Hernández Osorio anunció la celebración del Xantolo 2026 en el Barrio Mágico del Xallitic, donde se acercará esta festividad de la Huasteca a los capitalinos.

A partir de este viernes 16 de octubre estarán presentes artesanos de los municipios huastecos de Benito Juárez, Chicontepec, Tantoyuca, presentando sus obras de textilería, cestería y zapope y palma, con entrada gratuita.

“Hace algunos años, 10 o 15 sí se estaba celebrando el Halloween, incluso en las comunidades indígenas, actualmente con todo el trabajo que han hecho varios promotores culturales de la Huasteca y de otras regiones con población indigena se ha ido desplazando”.

Consideró que en estos momentos es más fuerte la realización del tradicional Día de Muertos que el evento extranjero, aunque se sigue haciendo por parte de algunos sectores poblacionales.

Por su parte, Anahí Martínez Martínez, coordinadora de eventos culturales y académicos, aseveró que la Huasteca Veracruzana es una región importante y rica en materia cultural, por lo que la intención es que las personas conozcan qué pueblos están en la zona y la forma en que se llevan estas festividades.

Xantolo 2026 iniciará este viernes 16 de octubre a las 17 horas con la conferencia “El Xantolo en la comunidad nahua de Benito Juárez, Veracruz”, en el Centro Recreativo Xalapeño, los días sábado 17 y domingo 18 de octubre se llevará a cabo en el Barrio del Xallitic, de 9 a 20 horas una exposición gastronómica y artesanal y de 13 a 20 horas el evento artístico y cultural.