SEV ordena que participación en festejos de Día de Muertos sea voluntaria en escuelas de Veracruz

SEV ordena que participación en festejos de Día de Muertos sea voluntaria en escuelas de Veracruz

octubre 27, 2026

Xalapa, Ver.- La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) instruyó a los directivos de escuelas de educación básica a garantizar que ningún estudiante sea obligado o presionado para participar en las actividades escolares por el Día de Muertos, cuando decida no hacerlo por sus creencias religiosas o personales.

La indicación quedó asentada en una circular fechada el 26 de octubre, dirigida a responsables de los distintos niveles de Educación Básica. El documento establece que la participación del alumnado debe ser estrictamente voluntaria y que las escuelas deben respetar las convicciones de los estudiantes y sus familias.

“Bajo ninguna circunstancia se podrá obligar o ejercer presión sobre quienes decidan no participar”, señala la circular, firmada por Félix Guillermo López Rivera, coordinador académico de Educación Básica.

La dependencia también pidió comunicar los lineamientos a las comunidades escolares y señaló que las actividades relacionadas con la celebración deben realizarse bajo principios de inclusión, respeto a la diversidad cultural y no discriminación.

La solicitud de la Red Evangélica

La instrucción se emitió después de que Guillermo Trujillo Álvarez, presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, solicitara a la titular de la SEV, Raquel Bonilla Herrera, medidas para evitar actos discriminatorios contra estudiantes que no deseen participar en estas actividades por motivos de conciencia o religión.

En un oficio de respuesta, también fechado el 26 de octubre, la coordinación académica de Educación Básica informó a Trujillo Álvarez que las indicaciones ya habían sido enviadas a los responsables de los niveles educativos para su aplicación.

La respuesta de la dependencia señala que el propósito es que las conmemoraciones se desarrollen en un marco de libertad y respeto a las creencias, sin presiones hacia quienes decidan abstenerse.

Qué establece la circular

Para sustentar las indicaciones, la SEV cita los artículos 1 y 3 de la Constitución mexicana, así como los artículos 6, 9, 52 y 53 de la Ley 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.

Los documentos hacen referencia a la protección de los derechos humanos, la educación laica, el interés superior de la niñez y la libertad de conciencia.

La circular está dirigida a los directivos de Educación Básica, mientras que el oficio de respuesta fue remitido al presidente de la Red Evangélica estatal. Ambos documentos llevan fecha del 26 de octubre de 2026