SEV ordena que participación en festejos de Día de Muertos sea voluntaria en escuelas de Veracruz
octubre 27, 2026
Xalapa, Ver.- La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) instruyó a los directivos de escuelas de educación básica a garantizar que ningún estudiante sea obligado o presionado para participar en las actividades escolares por el Día de Muertos, cuando decida no hacerlo por sus creencias religiosas o personales.
La indicación quedó asentada en una circular fechada el 26 de octubre, dirigida a responsables de los distintos niveles de Educación Básica. El documento establece que la participación del alumnado debe ser estrictamente voluntaria y que las escuelas deben respetar las convicciones de los estudiantes y sus familias.
“Bajo ninguna circunstancia se podrá obligar o ejercer presión sobre quienes decidan no participar”, señala la circular, firmada por Félix Guillermo López Rivera, coordinador académico de Educación Básica.
La dependencia también pidió comunicar los lineamientos a las comunidades escolares y señaló que las actividades relacionadas con la celebración deben realizarse bajo principios de inclusión, respeto a la diversidad cultural y no discriminación.
La solicitud de la Red Evangélica
La instrucción se emitió después de que Guillermo Trujillo Álvarez, presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, solicitara a la titular de la SEV, Raquel Bonilla Herrera, medidas para evitar actos discriminatorios contra estudiantes que no deseen participar en estas actividades por motivos de conciencia o religión.
En un oficio de respuesta, también fechado el 26 de octubre, la coordinación académica de Educación Básica informó a Trujillo Álvarez que las indicaciones ya habían sido enviadas a los responsables de los niveles educativos para su aplicación.
La respuesta de la dependencia señala que el propósito es que las conmemoraciones se desarrollen en un marco de libertad y respeto a las creencias, sin presiones hacia quienes decidan abstenerse.
Qué establece la circular
Para sustentar las indicaciones, la SEV cita los artículos 1 y 3 de la Constitución mexicana, así como los artículos 6, 9, 52 y 53 de la Ley 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.
Los documentos hacen referencia a la protección de los derechos humanos, la educación laica, el interés superior de la niñez y la libertad de conciencia.
La circular está dirigida a los directivos de Educación Básica, mientras que el oficio de respuesta fue remitido al presidente de la Red Evangélica estatal. Ambos documentos llevan fecha del 26 de octubre de 2026