Esperan hasta 45 mil visitantes en panteones de Xalapa por Día de Muertos

octubre 15, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Hasta 45 mil personas podrían visitar los panteones municipales de Xalapa durante las festividades de Día de Muertos, por lo que se realizan trabajos de mantenimiento, limpieza y prevención de riesgos, informó el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Joaquín Saucedo Herver.



El funcionario explicó que se estima la llegada de alrededor de 30 mil personas al panteón Palo Verde y otras 15 mil al Bosques de Xalapa, dos de los espacios que registran mayor afluencia en estas fechas.



“Estamos realizando mantenimiento a los tres panteones: el 5 de Febrero, el Palo Verde y Bosques de Xalapa, con limpieza, chapeo y retiro de residuos”, señaló.



Agregó que en el panteón Palo Verde también se realizan trabajos de intervención en el arbolado para prevenir riesgos para las personas que acudan a visitar a sus familiares.



Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con las áreas de Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Salud y Parques y Jardines, a fin de mantener condiciones adecuadas para los visitantes.



Saucedo Herver indicó que los panteones municipales operarán en su horario habitual, de las 8:00 a las 18:00 horas.



Asimismo, llamó a la población a mantener el orden durante las visitas y recordó que está prohibido ingresar bebidas alcohólicas, armas y otros objetos que puedan representar un riesgo.