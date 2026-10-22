“Falso que el gobierno intervenga en elección de dirigentes sindicales”: Sheinbaum

octubre 22, 2026

Dirigencia sindical aceptó el nuevo aumento salarial

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno federal o las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) intervengan en la elección de dirigentes sindicales y sostuvo que corresponde exclusivamente a los trabajadores decidir quién los representa, en un proceso que, afirmó, debe regirse por el voto libre, directo, secreto y universal.

Al referirse a las inconformidades registradas en el sindicato del IMSS por la negociación salarial, la mandataria defendió el mecanismo de consulta mediante el cual los trabajadores rechazaron una propuesta inicial y exigieron mejores condiciones económicas, lo que derivó en un incremento de 8 por ciento, integrado por 4 por ciento directo al tabulador salarial y otro 4 por ciento en prestaciones.

Sheinbaum subrayó que el sindicato del Seguro Social agrupa a más de 400 mil trabajadores y que la elección de sus representantes no compete ni a la Presidencia de la República ni a la dirección del instituto, sino a sus propios agremiados.

“¿Cómo es que ahora vas a hacer el dedazo? Pues no”, expresó al cuestionar cualquier intento de recuperar prácticas en las que el titular del Ejecutivo decidía quién encabezaría una organización sindical.

Como ejemplo, recordó que antes de la elección de la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), varias personas acudieron a plantearle que decidiera quién debía ocupar ese cargo. La presidenta aseguró que rechazó esa posibilidad porque la transformación política del país debe reflejarse también en la autonomía de las organizaciones laborales.

La mandataria consideró que el conflicto salarial en el IMSS demuestra la importancia de los mecanismos democráticos.

Explicó que, aunque la propuesta inicial había sido aprobada en el Congreso sindical, algunos trabajadores manifestaron su desacuerdo, por lo que la dirigencia decidió someterla a consulta en los centros de trabajo.

Ante la exigencia de un incremento mayor, el director del IMSS planteó la necesidad de revisar las finanzas institucionales.

Sheinbaum relató que instruyó instalar una mesa de trabajo para identificar ahorros, reducir costos y mejorar la eficiencia de los procesos, con el propósito de disponer de recursos adicionales para atender la demanda salarial.

El resultado fue el aumento de 8 por ciento anunciado por el sindicato, que la presidenta comparó con el otorgado en 2025, al que describió como uno de los incrementos más importantes concedidos hasta entonces.

Señaló que existen trabajadores contratados durante la pandemia de Covid-19 que todavía requieren seguridad sobre la continuidad de sus plazas, por lo que pidió identificar cuántos se encuentran en esa situación y buscar soluciones dentro de un manejo responsable del presupuesto.

También planteó revisar los mecanismos de contratación para cubrir con mayor rapidez las necesidades del instituto, como la incorporación de médicos especialistas cuando se requieran, además de eliminar inercias administrativas que dificultan la operación.

Sheinbaum sostuvo que las inconformidades legítimas deben atenderse para mejorar los servicios y las condiciones de trabajo, pero criticó que algunos actores políticos y medios de comunicación aprovecharan el conflicto para difundir información falsa o hacer señalamientos que, dijo, no corresponden a la postura del gobierno.