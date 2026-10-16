Sheinbaum acuerda plan para y fortalecer la policía de Morelos

octubre 16, 2026

El objetivo es subsanar la falta de efectivos en la entidad para combate a inseguridad, narco y extorsión

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la elaboración de un plan para fortalecer las policías estatal y municipales de Morelos, aumentar la presencia de elementos de seguridad y reforzar el combate a la extorsión y el robo, ante la insuficiencia de efectivos para atender a los 36 municipios de la entidad.

Durante la reunión del Gabinete de Seguridad de este jueves, en la que participó la gobernadora Margarita González Saravia, la mandataria federal informó que solicitó diseñar una estrategia que precise las necesidades operativas y presupuestales de las corporaciones, con el propósito de establecer cuánto deberá aportar el gobierno estatal y de qué manera podrá respaldarlo la Federación.

Sheinbaum señaló que Morelos cuenta con alrededor de mil policías estatales, una cifra que consideró insuficiente para cubrir las necesidades de seguridad de todo el territorio.

Por ello, planteó trabajar de manera coordinada con la gobernadora y con Marcela Figueroa, responsable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para definir una ruta de fortalecimiento institucional.

La presidenta estableció un plazo de un mes para volver a reunirse con las autoridades de Morelos y conocer el plan completo, los recursos necesarios y los compromisos de ambos niveles de gobierno.

El objetivo es complementar la presencia de la Guardia Nacional y de las fuerzas federales con corporaciones estatales y municipales mejor preparadas y con mayor capacidad de respuesta.

Como parte de esta estrategia, el gobierno federal también integrará un equipo especial para identificar a los principales generadores de violencia vinculados con grupos de la delincuencia organizada.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la situación de Cuautla, municipio para el que se puso en marcha un programa especial tras la detención del presidente municipal.

Sheinbaum explicó que la intervención contempla acciones contra distintos delitos, atención a la población y coordinación entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades estatales.

La mandataria destacó los resultados de las acciones contra la extorsión, que incluyen mecanismos para presentar denuncias en espacios seguros, protección para las víctimas y detenciones de presuntos responsables.

Adelantó que el propósito es extender este modelo a otros municipios de Morelos y, posteriormente, a otras entidades del país.

Aunque reconoció una disminución de los homicidios en Morelos y destacó el trabajo realizado por el actual secretario estatal de Seguridad, Sheinbaum advirtió que persisten problemas que requieren una respuesta coordinada, particularmente por la incidencia del robo y, en determinados casos, de la extorsión.

Sobre la posibilidad de implementar un programa integral similar al Plan Michoacán, la presidenta aclaró que la estrategia para Morelos estará enfocada principalmente en el fortalecimiento de la seguridad, a diferencia del modelo aplicado en Michoacán, que también incorpora acciones sociales y económicas para atender las dificultades de las actividades productivas.

Finalmente, cuestionada sobre la liberación de David Villagrán, alias “El Güero Gym”, y las declaraciones del fiscal estatal, quien sostuvo que la decisión se tomó conforme al Estado de Derecho, Sheinbaum evitó entrar en confrontaciones.

“Cada quien tiene que hacer su trabajo y lo importante es la protección de la ciudadanía”, afirmó.