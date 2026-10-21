Sheinbaum acuerda en reunión con gobernadores y ediles trabajo conjunto para cumplir los objetivos de vivienda

Sheinbaum acuerda en reunión con gobernadores y ediles trabajo conjunto para cumplir los objetivos de vivienda

octubre 21, 2026

“El objetivo de construir los 1.8 millones de viviendas se habrá de cumplir”, coincidieron tras la reunión

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con gobernadoras, gobernadores y presidentes municipales para revisar los avances del programa Vivienda para el Bienestar y acordar acciones que permitan acelerar su ejecución, mediante la simplificación de trámites y una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La mandataria informó que el objetivo del programa es construir 1.8 millones de viviendas durante su administración, con lo que se busca beneficiar a alrededor de 12 millones de familias mexicanas.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum dio a conocer los resultados del encuentro y destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con las autoridades estatales y municipales para avanzar en los proyectos habitacionales.

La reunión se prolongó durante aproximadamente dos horas. Al término, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, explicó que se solicitó a las autoridades locales contribuir a destrabar los procedimientos administrativos y facilitar el desarrollo de las viviendas contempladas en el programa.

La participación de los gobiernos estatales y municipales resulta relevante para agilizar los trámites, coordinar las acciones en territorio y avanzar en la construcción y entrega de los inmuebles.

Uno de los casos expuestos fue el de Sonora, donde el gobernador Alfonso Durazo informó que actualmente se construyen 29 mil viviendas en 16 municipios, en coordinación con los ayuntamientos.

El mandatario estatal señaló que el encuentro permitió dar seguimiento a los avances del programa y reiteró el compromiso de su administración de ampliar el acceso de las familias sonorenses a una vivienda digna y a la posibilidad de formar un patrimonio propio.

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno reportó que se contempla la construcción de 20 mil 700 viviendas, con una inversión superior a los 2 mil 400 millones de pesos, en beneficio de aproximadamente 74 mil personas.

La mandataria estatal destacó que la coordinación con el Gobierno de México permitirá dar continuidad a los proyectos habitacionales y ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda para la población de la entidad.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, también informó sobre su participación en la reunión encabezada por Sheinbaum, cuyo propósito fue revisar los avances de Vivienda para el Bienestar y mantener el trabajo conjunto en favor de las familias poblanas.

El programa forma parte de la estrategia federal para ampliar la oferta de vivienda, particularmente para sectores de la población que enfrentan dificultades para acceder a una casa propia.

Con el compromiso de construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, el Gobierno de México busca impulsar proyectos habitacionales en coordinación con los gobiernos locales.