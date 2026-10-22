Sheinbaum desmiente gira de AMLO para apoyar a candidatos de Morena en 2027

Sheinbaum desmiente gira de AMLO para apoyar a candidatos de Morena en 2027

octubre 22, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su antecesor Andrés Manuel López Obrador tenga programada una gira entre febrero y abril de 2027 y rechazó las versiones que señalan a Morena como responsable de financiar sus actividades.

Afirmó que se trata de información falsa difundida con el propósito de debilitar al movimiento político que ambos representan.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que no tiene información sobre una eventual gira del expresidente y calificó las versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales como parte de lo que denominó la “chismetocracia” y el “periodismo de ficciones”.

“No tengo ninguna información de que el presidente López Obrador vaya a hacer una gira, es falso”, sostuvo al responder a una pregunta sobre las versiones que dan por confirmadas las fechas del supuesto recorrido y que atribuyen a Morena el financiamiento.

Sheinbaum cuestionó que esas afirmaciones se presenten como hechos comprobados, sin recurrir siquiera a expresiones como “presuntamente”, y criticó que se difundan señalamientos sobre el financiamiento de la gira y las posibles acciones legales de la oposición sin contar, dijo, con información verificada.

La presidenta sostuvo que la difusión de información falsa no es un asunto menor ni resultado únicamente de la falta de datos, sino que responde a una intención política.

“Tienen un objetivo, que es debilitar al movimiento que representamos a través de la mentira”, afirmó.

Como argumento, planteó que quienes aseguran que López Obrador realizará el recorrido tendrían que responder por sus versiones si, llegado 2027, el exmandatario no lleva a cabo las actividades anunciadas.

Consideró que este tipo de publicaciones se difunden con certeza y después quedan en el olvido cuando no se cumplen los escenarios anticipados.

No obstante, Sheinbaum también señaló que, incluso si el expresidente decidiera realizar una gira como ciudadano para presentar un libro, no habría motivo para considerarla irregular por ese solo hecho.

Para ilustrar su argumento, mencionó la participación del exmandatario Felipe Calderón en actividades de apoyo a la gobernadora de Chihuahua.

“En el supuesto de que quisiera hacer una gira, ¿qué tiene de malo?”, preguntó, aunque reiteró que, hasta el momento, la versión sobre el recorrido de López Obrador es falsa.

La mandataria también defendió el uso de su conferencia matutina como espacio para responder a las versiones que considera engañosas y recordó que su gobierno cuenta con un detector de mentiras para confrontar afirmaciones difundidas públicamente.

Asimismo, planteó la necesidad de recuperar el derecho de réplica frente a informaciones que, a su juicio, carecen de sustento.

Finalmente, sostuvo que, frente a las versiones que considera falsas, la respuesta de su administración debe centrarse también en el trabajo cotidiano y en los resultados de gobierno.

“Más que eso, el trabajo que hacemos todos los días por el bienestar del pueblo”, concluyó.