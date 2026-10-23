Surgen nuevas dudas sobre la muerte de Kurt Cobain: NY Post

octubre 22, 2026

La muerte de Kurt Cobain vuelve a generar cuestionamientos tras una supuesta nueva revisión policial en Seattle sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Según el New York Post, la Oficina de Responsabilidad Policial de Seattle examina acusaciones relacionadas con posibles inconsistencias en las pruebas del caso.

Las declaraciones apuntan al exjefe policial Shon Barnes, quien señaló a investigadores privados, en 2025, contradicciones entre las evidencias y el informe original.

Entre las dudas figura la ausencia de sangre en la mano con la que Kurt Cobain se habría disparado, un elemento considerado relevante para la conclusión oficial.

El músico murió el 5 de abril de 1994 y las autoridades determinaron que se trató de un suicidio, conclusión que el Departamento de Policía de Seattle mantiene vigente.

A principios de 2026, investigadores independientes sostuvieron que existían indicios para considerar el caso como un homicidio, basándose en análisis forenses.

No obstante, la Oficina del Médico Forense del Condado de King defendió sus procedimientos y afirmó que revisaría sus conclusiones si existieran nuevas pruebas.

El Departamento de Policía de Seattle reiteró que su detective concluyó que Kurt Cobain murió por suicidio y aseguró que esa sigue siendo la postura oficial del caso.