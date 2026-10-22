“México va bien y cada vez con mayor confianza para las inversiones”, reitera Sheinbaum

octubre 22, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México “va bien” y cuenta cada día con mayor confianza para atraer inversiones, al destacar los avances de su gobierno en materia de seguridad, bienestar y desarrollo económico, así como el diálogo que mantiene con Estados Unidos para encontrar acuerdos sobre los aranceles al acero, aluminio y automóviles.

“Vamos bien y cada día hay mucha confianza en México, más seguridad en todos sentidos y eso nos ayuda a generar inversiones”, afirmó la mandataria al defender el rumbo de su administración y subrayar que el desarrollo nacional debe acompañarse de una distribución más equitativa de la riqueza.

Sheinbaum sostuvo que la confianza en el país y las condiciones para impulsar nuevas inversiones forman parte de un esfuerzo conjunto en el que participan el gobierno, la sociedad, las empresas y las comunidades.

En ese sentido, consideró que los resultados económicos y sociales deben evaluarse también a partir de las políticas de bienestar y de los esfuerzos para fortalecer servicios públicos como la educación y la salud.

La presidenta llamó a observar lo que ocurre en otras partes del mundo para dimensionar el trabajo que se realiza en México y reconocer la participación de los distintos sectores en la construcción del país.

“Hay una parte que hace la sociedad, la gente, el pueblo en su vida cotidiana, y también las empresas y también el sector social, ejidos, comunidades; es un proyecto de nación y México va bien”, expresó.

La mandataria destacó que su gobierno busca mantener el equilibrio entre la promoción de inversiones y la distribución de la riqueza mediante los programas sociales, con el propósito de que el desarrollo económico también se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.

En materia comercial, Sheinbaum señaló que continúan las conversaciones con Estados Unidos para acercar posiciones y encontrar soluciones a las diferencias relacionadas con los aranceles que afectan a productos estratégicos para la economía mexicana.

Explicó que el objetivo es alcanzar coincidencias con el gobierno estadounidense, particularmente respecto de las tarifas al acero, aluminio y automóviles, a fin de avanzar hacia condiciones que den mayor certidumbre a las empresas y a las inversiones.

“Lo que buscamos es encontrar el punto en donde coincidamos Estados Unidos y nosotros y nos vamos acercando, que es lo más importante”, indicó.

Sheinbaum adelantó que podría ofrecer mayores detalles sobre el tratado comercial una vez que estuviera presente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien participa en las conversaciones relacionadas con la agenda económica bilateral.

Sin adelantar resultados concretos ni anunciar acuerdos definitivos, la presidenta insistió en que el diálogo continúa y que su gobierno busca construir puntos de coincidencia con Estados Unidos.