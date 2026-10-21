Se reduce en la de 20 mil mdd deuda de Pemex en lo que va del sexenio de Sheinbaum

Se reduce en la de 20 mil mdd deuda de Pemex en lo que va del sexenio de Sheinbaum

octubre 21, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares en menos de dos años y alcanzó su nivel más bajo desde 2014, al tiempo que proyecta inversiones superiores a 1.8 billones de pesos entre 2025 y 2030 para fortalecer la producción, la refinación y la transformación de hidrocarburos en el país.

Al presentar el informe Pemex: Resultados para el Bienestar de México, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director de la empresa, Juan Carlos Carpio Fragoso, destacó que la estrategia busca mejorar las finanzas de la petrolera, incrementar la producción nacional de combustibles y reducir la dependencia de compras externas.

El funcionario sostuvo que los resultados se concentran en cinco ejes: mantener una producción estable, aumentar la refinación y el valor agregado, impulsar la petroquímica y los fertilizantes, reducir el endeudamiento y destinar más recursos a proyectos productivos.

En materia de extracción, Pemex reportó una producción de 1.76 millones de barriles diarios de petróleo, cercana a la meta de 1.8 millones.

En gas natural, registró un incremento de 7.5 por ciento respecto a 2024, con una producción superior a cuatro mil 900 millones de pies cúbicos diarios.

Uno de los principales avances, de acuerdo con el informe, se encuentra en la refinación. La empresa procesa actualmente más de un millón 100 mil barriles diarios, frente a los aproximadamente 612 mil barriles registrados en 2018, lo que representa un aumento de 81 por ciento.

Carpio Fragoso atribuyó este crecimiento a la operación de las refinerías, la incorporación de la refinería Olmeca y las mejoras operativas realizadas en instalaciones estratégicas de Tula.

El incremento también se refleja en la producción de gasolina, diésel y turbosina, que aumentó 186 por ciento respecto a 2018, al pasar de 350 mil barriles diarios a alrededor de un millón.

La petrolera reportó además que, por cada 100 litros de combustibles que comercializa, 87 provienen actualmente de sus propias refinerías, frente a 24 litros en 2018. El cambio, según la empresa, fortalece su capacidad para abastecer el mercado nacional con producción propia.

En el sector petroquímico, los derivados del etileno aumentaron 27 por ciento respecto al año anterior, mientras que la producción de fertilizantes creció 16 por ciento. Destacó el incremento de 36 por ciento en la urea, insumo fundamental para la actividad agrícola.

En el mercado interno, las ventas de gasolina y diésel crecieron 17.9 por ciento durante enero-septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El director de Pemex también destacó los recursos destinados a las regiones donde opera la empresa.

Entre 2025 y septiembre de 2026, informó, se canalizaron casi seis mil 600 millones de pesos en apoyos comunitarios, infraestructura, caminos, salud, educación y proyectos productivos.

Para el periodo 2025-2030, Pemex contempla invertir más de 1.8 billones de pesos con recursos de la propia empresa, destinados a sostener la producción, fortalecer la refinación e impulsar la petroquímica.