México perdió 718 mil empleos en septiembre
octubre 22, 2026
CIUDAD DE MÉXICO.— El mercado laboral en México sufrió un duro revés al cierre del tercer trimestre de 2026. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población ocupada en el país disminuyó en 717,972 personas durante septiembre, en comparación con agosto, marcando la peor contracción mensual en lo que va del año.
Pese a esta fuerte destrucción de plazas, la tasa de desempleo nacional se redujo ligeramente para ubicarse en 2.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), debido a que una parte significativa de los trabajadores que salieron de la ocupación también dejó de buscar empleo activamente, pasando a formar parte de la Población No Económicamente Activa (PNEA).
Las cifras del Inegi detallan que la contracción del empleo afectó de manera desigual a la población, incidiendo con mayor fuerza en el empleo femenino y en las actividades informales:
- Impacto por género: El empleo femenino registró una estrepitosa caída de 677,079 plazas menos, mientras que el sector masculino experimentó una reducción de 40,893 puestos.
- Formalidad vs. Informalidad: La ocupación informal se desplomó con 847,102 puestos de trabajo menos (afectando especialmente a 778,164 mujeres). En contraste, la ocupación formal logró crear 129,130 empleos, una cifra insuficiente para amortiguar el golpe general.
- Tasa de informalidad: Como resultado de este ajuste, la proporción de trabajadores en la informalidad se redujo al 54.3 por ciento de la población ocupada (equivalente a 32.6 millones de personas).
La pérdida de ocupación durante septiembre se concentró principalmente en el sector terciario y en la industria. El sector de restaurantes y servicios de alojamiento sufrió el mayor retroceso al perder cerca de 749,498 plazas de un mes a otro.
Por su parte, la industria manufacturera reportó 306,363 trabajadores menos, la construcción registró una baja de 238,434 personas y los servicios diversos cayeron en 271,000 puestos. En el extremo opuesto, sectores como el comercio, el campo y los servicios profesionales, financieros y corporativos lograron amortiguar parcialmente la caída al sumar nuevas contrataciones.
El Inegi recordó que estas cifras no reflejan necesariamente despidos masivos, sino que cuantifican a las personas que dejaron de figurar con un vínculo activo o temporal en alguna actividad económica respecto al periodo previo, evidenciando la volatilidad del mercado laboral mexicano al cierre del tercer trimestre.