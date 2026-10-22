Sheinbaum anuncia inclusión de 20 nuevos parques industriales al Plan México

octubre 22, 2026

La inversión supera los 670 millones de dólares

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno de México anunció la incorporación de 20 nuevos parques industriales al Plan México, con lo que alcanzó el 40 por ciento de la meta de construir 100 complejos de este tipo durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un esfuerzo por ampliar la infraestructura productiva, atraer inversiones y fortalecer la generación de empleos.

Durante la presentación, la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo, informó que estos parques se distribuyen en ocho entidades federativas y 17 municipios, con inversiones que superan los 670 millones de dólares, de acuerdo con las cifras expuestas inicialmente por la funcionaria.

Recordó que en febrero pasado se realizó la primera entrega de 20 parques industriales, por lo que, con este segundo anuncio, suman 40 complejos vinculados con el compromiso establecido en el Plan México.

El presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), David O’Donnell, detalló que los nuevos desarrollos representan 4.8 millones de metros cuadrados de infraestructura industrial y tienen capacidad para recibir aproximadamente 175 empresas. Asimismo, destacó su potencial para generar más de 30 mil empleos y fortalecer las cadenas de suministro nacionales.

En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los proyectos se ubican en regiones estratégicas, entre ellas la frontera norte, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México, así como el corredor del Bajío, integrado por Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, además de Baja California.

La mandataria destacó que los parques están vinculados con centros logísticos, zonas manufactureras y corredores de exportación, incluido el entorno del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con el objetivo de aprovechar la ubicación geográfica de México y su integración económica con América del Norte.

Sheinbaum indicó que, al entrar al tercer año de gobierno, su administración se encuentra cerca de cumplir el 40 por ciento de la meta sexenal de 100 parques industriales, y agradeció a los empresarios por mantener sus inversiones en el país.

Por su parte, O’Donnell sostuvo que la infraestructura industrial constituye un activo estratégico para competir en los mercados internacionales, particularmente ante la búsqueda de cadenas de suministro más seguras y resilientes.

Entre los sectores que utilizan estos espacios mencionó las industrias automotriz, electrónica, aeroespacial, de dispositivos médicos y maquinaria.

El dirigente empresarial señaló que la AMPIP agrupa a 143 asociados en 28 estados, con una red de 493 parques que albergan alrededor de cuatro mil empresas y generan 3.8 millones de empleos en el país.

Subrayó que el desarrollo de nuevos complejos no solo implica construir naves industriales, sino también crear oportunidades de empleo formal, capacitación y crecimiento para las comunidades donde se instalan las empresas.

El avance anunciado forma parte de la estrategia gubernamental para impulsar la inversión productiva y consolidar a México como un destino para la manufactura y la relocalización de empresas.

La siguiente etapa será continuar con el desarrollo de infraestructura, servicios y condiciones que permitan concretar nuevos proyectos y traducir la expansión industrial en empleos y beneficios para las familias mexicanas.