Terremoto de magnitud 7 deja al menos 16 muertos en el Tíbet

Terremoto de magnitud 7 deja al menos 16 muertos en el Tíbet

octubre 22, 2026

Un terremoto de magnitud 7 sacudió la región del Tíbet, en China, y dejó al menos 16 muertos y 32 personas heridas, informó la agencia de noticias Xinhua.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a 183 kilómetros al este-noreste de Nagqu, mientras se continúan evaluando los daños.

El sismo provocó el colapso de 339 viviendas; por su parte, los equipos de rescate fueron desplegados en las zonas afectadas para buscar sobrevivientes.

Las autoridades ferroviarias suspendieron los servicios de tren en áreas afectadas, mientras China activó su segundo nivel más alto de respuesta ante desastres.

En comunidades cercanas al epicentro, encontraron personas heridas y viviendas con grietas visibles, de acuerdo con reportes difundidos por medios chinos.

Videos difundidos mostraron a habitantes abandonando sus casas durante el sismo, mientras los equipos de emergencia continuaban las labores de evaluación.

La altitud promedio en un radio de cinco kilómetros del epicentro supera los cuatro mil 800 metros, según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).

La región es sísmicamente activa debido al choque entre las placas tectónicas india-euroasiática, cuya colisión dio origen al Himalaya y a la meseta tibetana.