Ya se cuenta los 212 Atlas de Riesgo en Veracruz

Ya se cuenta los 212 Atlas de Riesgo en Veracruz

octubre 22, 2026

Yhadira Paredes/Tuxpan, Ver.- Tras asegurar que se mantiene el apoyo a la población afectada por las lluvias de los últimos días en todo el territorio veracruzano, la gobernadora Rocío Nahle García indicó que se logró establecer el Sistema de Alertamiento en los municipios de Poza Rica y Álamo.



La mandataria dijo que se trabajó todo el año a través de la Secretaría de Protección Civil del Estado para concluir este sistema y alertar para evitar una contingencia como la ocurrida el año pasado en ambos municipios.

Asimismo, indicó que finalmente se cuenta ya con los 212 Atlas de Riesgo, uno en cada municipio, pues se logró que se actualizaran por parte de las autoridades municipales.

“Ya están todos los 212 Atlas de Riesgo en todo los municipios, se trabajo para que se actualizaran”, dijo.

En torno a las lluvias, recordó que desde la semana pasada se tiene el frente frío número 2, mismo que entró desde el norte del estado y bajó a la zona sur, donde se estacionó más de 48 horas, dejando agua y una contingencia.



Ante ello se implementaron los planes de auxilio a la población, como son Tajín, Plan DNIII, Marina y Guardia Nacional.

“Ahorita tenemos lluvias en los tuxtlas y estaremos atentos para atender a la población”, finalizó.