Sheinbaum anucia extensión a todo el país de modelo de atención oncológica para cáncer de mama

Sheinbaum anucia extensión a todo el país de modelo de atención oncológica para cáncer de mama

octubre 20, 2026

A la una de la tarde recorrerá el hospital creado bajo su mandato en la CDMX cuando era jefa de Gobierno

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la expansión nacional del modelo de atención integral para el cáncer de mama, con la meta de establecer 32 centros especializados, uno en cada entidad federativa, para reducir los tiempos de espera entre la detección de la enfermedad y el inicio del tratamiento, una demora que, advirtió, puede costar la vida a las pacientes.

Durante su conferencia, la mandataria destacó el funcionamiento del Centro Oncológico para la Mujer de La Pastora, en la Ciudad de México, considerado el primer establecimiento de este modelo y cuya operación, aseguró, ha permitido salvar cientos de vidas.

A un año de haber presentado la estrategia, Sheinbaum explicó que el propósito es transformar la atención del cáncer de mama: no basta con promover la prevención y realizar mastografías si, después de detectar una anomalía, las mujeres deben esperar meses para recibir atención médica.

“¿Pero qué pasa después? Es decir, se hace el análisis y muchas veces la atención llega muchísimos meses después y lamentablemente hay muchas mujeres que mueren por cáncer de mama”, señaló.

El planteamiento central del programa es garantizar una atención integral que permita dar continuidad al proceso médico después de los estudios de detección, con el objetivo de evitar que los retrasos comprometan las posibilidades de recuperación de las pacientes.

Sheinbaum informó que el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Schvartz Pérez, presentaría el funcionamiento del centro de La Pastora, así como el calendario de expansión previsto para 2027, 2028 y 2029.

La estrategia busca que el modelo desarrollado en la capital pueda reproducirse en el resto del país, de manera que la atención especializada no dependa exclusivamente de la disponibilidad de servicios en determinadas regiones.

La presidenta anunció también la presentación de resultados del esquema de adquisición de medicamentos para 2025-2026, que, según expuso, redujo los montos de compra respecto al periodo 2023-2024.

Adelantó que el nuevo procedimiento de adquisiciones para 2027-2028 contempla una reducción adicional, atribuida a los mecanismos utilizados para licitar y comprar los insumos médicos.

Asimismo, señaló que se revisa el caso de una empresa vinculada a una televisora que distribuía medicamentos en una entidad del país y cuya contratación se redujo 32 por ciento.

De acuerdo con Sheinbaum, ese porcentaje correspondía a un sobrecosto detectado en las operaciones.

La mandataria sostuvo que algunos proveedores afectados por la pérdida de contratos han manifestado inconformidad ante los cambios en las licitaciones.

El Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, ha atendido a más de 11 mil mujeres durante sus primeros 200 días de operación y ha logrado que 92 por ciento de las atenciones se realicen dentro de los tiempos establecidos para el diagnóstico y el inicio del tratamiento contra el cáncer, informó Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar.

Al presentar los resultados de esta unidad médica, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, destacó que el modelo establece plazos explícitos para evitar retrasos que pueden comprometer la atención de las pacientes.

El objetivo es que, desde la primera valoración, se realicen los estudios necesarios y, cuando se requiera, la biopsia se tome el mismo día.

De acuerdo con Svarch, el hospital se compromete a entregar los resultados de patología en un máximo de 14 días e iniciar el tratamiento antes de 30 días.

Afirmó que este esquema permite reducir, en promedio, 10 días el tiempo de inicio de la atención respecto de referencias internacionales que sitúan la espera por encima de los 40 días.

El funcionario explicó que La Pastora opera bajo un modelo de atención integral en un solo espacio, que concentra detección, diagnóstico, confirmación molecular, tratamiento y acompañamiento psicológico. Además, todos los casos son revisados por un consejo clínico de especialistas para determinar la estrategia terapéutica, con base en las características específicas de cada tumor.

Entre los recursos tecnológicos se encuentran dos mastógrafos con inteligencia artificial, ultrasonidos, un tomógrafo de 128 cortes y sistemas de patología asistidos por esta tecnología. También se capacitó a los centros de salud de la capital para detectar alteraciones mamarias; la mitad ya cuenta con equipos móviles capaces de identificar lesiones menores de cinco milímetros, incluso antes de que sean palpables.

En sus primeros 200 días, el hospital reportó más de 800 cirugías oncológicas, mil 500 hospitalizaciones, más de dos mil mastografías de tamizaje, dos mil 800 atenciones de urgencias oncológicas, nueve mil consultas especializadas y más de mil quimioterapias.

La unidad dispone de dos quirófanos especializados, incluidos procedimientos de precisión y cirugía robótica, 22 camas de hospitalización y 20 sillones de quimioterapia.

Svarch señaló que 99 por ciento del abasto de medicamentos corresponde a fármacos de alto costo, aunque no precisó en su exposición el denominador utilizado para ese porcentaje.

El modelo también incorpora atención psicológica, cuidados paliativos, clínica del dolor y protocolos para respetar el descanso nocturno de las pacientes cuando su condición médica lo permite.

Próximamente se prevé ampliar los servicios con un albergue, un jardín de niños y talleres que faciliten la reincorporación laboral.

Svarch indicó que 35 por ciento de las mujeres atendidas proviene de otros estados y que incluso acuden pacientes con seguridad social.

La Pastora también ha ampliado su atención a otros padecimientos, con registros de cáncer cervicouterino, de endometrio y de ovario.

El funcionario sostuvo que el objetivo es consolidar un modelo basado en gratuidad, excelencia científica y atención integral, bajo el principio de que la salud es un derecho y el Estado debe garantizarlo.