Arranca en Veracruz campaña de vacunación invernal

octubre 15, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Las autoridades de la Secretaría de Salud de Veracruz arrancaron con la campaña de vacunación contra la influenza, Covid y neumococo para población vulnerable, además de contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) a niñas que cursan el quinto grado de primaria.

Informaron que se trata de las campañas de vacunación: Invernal 2026-2027 y Vacunación contra el VPH, la primera hasta el 2 de abril del próximo año y la segunda hasta julio del 2027.

“En la Campaña de Temporada Invernal se aplicarán vacunas contra influenza, COVID-19 y otras enfermedades respiratorias que pueden ocasionar neumonías y complicaciones, particularmente en personas con mayor riesgo”.

En tanto, la vacunación con el VPH, reduce el riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino; por lo que la estrategia contempla actividades en escuelas primarias, orientadas a prevenir este padecimiento.

El director de Salud Pública, Leonel Rivera Pinete, destacó la importancia de la participación de las familias y de la coordinación entre las instituciones del sector para acercar las vacunas a la población y facilitar el acceso a esta medida preventiva.