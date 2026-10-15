PC de Xalapa llama a asegurar objetos y limpiar desagües ante frente frío 2

octubre 15, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Ante la llegada del frente frío número 2, la Dirección de Protección Civil de Xalapa llamó a la población a asegurar objetos en azoteas, revisar láminas y mantener limpios los desagües para prevenir accidentes e inundaciones por las lluvias y rachas de viento pronosticadas para este fin de semana.



La directora de Protección Civil municipal, Alma Fuertes Jara, informó que se prevén rachas de viento de hasta 55 kilómetros por hora a partir de las primeras horas del sábado, así como lluvias acumuladas de entre 40 y 60 milímetros.



Advirtió que, aunque el pronóstico de precipitaciones no se compara necesariamente con las lluvias del pasado 28 de septiembre, cuando se registraron hasta 136 milímetros en algunos puntos, es importante mantener las medidas preventivas.



“Tenemos que estar preparadas y preparados para el viento, recogiendo todas las cosas sueltas que tenemos en las azoteas, amarrando nuestros tinacos y, si tenemos cosas colgadas, hay que asegurarlas”, recomendó.



La funcionaria también pidió revisar las condiciones de las láminas en viviendas y, cuando sea necesario y seguro hacerlo, podar ramas grandes que puedan representar un riesgo ante las fuertes rachas.



Respecto a las lluvias, señaló que es importante mantener limpios los bajantes, canales, techos, tragatormentas y calles, a fin de evitar que la basura y otros objetos obstruyan los sistemas de drenaje pluvial.



“Esas son las recomendaciones, sin miedo, con la tranquilidad y la certeza de que conocemos nuestros riesgos y de que podemos trabajar para evitar que nos pasen pérdidas”, expresó.



Fuertes Jara recordó que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o a los teléfonos de Protección Civil municipal: 228 840 4220 y 228 890 0794.



La directora reiteró que la prevención es fundamental para reducir riesgos, por lo que pidió a las familias mantenerse atentas a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones antes de la llegada de las lluvias y los vientos.