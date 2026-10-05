Ya suman más de mil Centros Libre en todo el país

Ya suman más de mil Centros Libre en todo el país

octubre 5, 2026

Con ellos se busca proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencias

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La estrategia federal para garantizar los derechos de las mujeres y prevenir las violencias se ha extendido a través de una red de atención que durante los dos primeros años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum permitió crear mil un Centros Libres en las 32 entidades del país, informó la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo.

Durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno, realizada desde el Centro Libre de Tecámac, Estado de México, la funcionaria destacó que estos espacios han otorgado un millón 436 mil 869 servicios y atendido a 656 mil 344 personas, con una cobertura que alcanza 40 por ciento de los municipios del país.

Castillo señaló que los Centros Libres ofrecen gratuitamente apoyo psicoemocional, asesoría jurídica, promoción de derechos, capacitación para prevenir las violencias y herramientas para fortalecer la autonomía económica y el liderazgo de las mujeres.

Uno de los principales mecanismos de atención es la Línea de las Mujeres 079, opción 1, creada por esta administración.

De acuerdo con la secretaria, 83 por ciento de las llamadas recibidas han estado relacionadas con algún tipo de violencia, mientras que 17 por ciento correspondió a solicitudes de orientación e información.

El dato que encendió una de las principales alertas durante el informe es que 33 por ciento de las llamadas fueron identificadas como casos de violencia crítica con riesgo feminicida, lo que, destacó Castillo, permitió activar mecanismos de atención especializada y contribuir a prevenir la manifestación de este tipo de violencia.

La línea telefónica permite a las mujeres recibir orientación cuando enfrentan alguna forma de violencia, consideran que sus derechos no son respetados, necesitan información sobre programas gubernamentales o requieren localizar el Centro Libre más cercano.

Las llamadas son atendidas por personal especializado y, cuando es necesario, las usuarias son canalizadas a servicios presenciales.

A la estrategia territorial se suma la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, integrada por 197 mil 446 mujeres voluntarias que llevan información sobre derechos a sus comunidades, brindan acompañamiento solidario, intercambian conocimientos y promueven el liderazgo femenino.

En materia de información y acceso a derechos, la Secretaría de las Mujeres reportó la distribución de más de 27 millones de ejemplares de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, documento que además fue traducido a 56 lenguas indígenas y dos variantes.

Castillo también resaltó el impacto de los programas sociales en la población femenina.

La Pensión Mujeres Bienestar y la pensión para adultos mayores benefician en conjunto a poco más de 10 millones de mujeres. Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta con dos millones de beneficiarias, mientras que el programa para niñas y niños hijos de madres trabajadoras atiende a más de 150 mil mujeres.

En educación, la Beca Rita Cetina alcanza a 7 millones 386 mil niñas, mientras que la beca universal de educación media superior beneficia a más de dos millones de adolescentes.

En educación superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro atiende a 276 mil jóvenes y el apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra a 30 mil.

La funcionaria destacó que las mujeres representan 52.2 por ciento de la matrícula en educación media y 54.3 por ciento en educación media superior.

En salud, informó que hasta julio de 2026 se habían realizado un millón 359 mil mastografías, con detección temprana de cáncer de mama en 65 por ciento de los casos reportados.

La política de igualdad también se extendió a vivienda y financiamiento. Del total de créditos de Vivienda para el Bienestar otorgados, 61 por ciento correspondió a mujeres, con 59 mil 365 beneficiarias. Además, de los 98 mil 930 créditos a la palabra entregados desde 2024, 92 mil 885, equivalentes a 94 por ciento, fueron para mujeres.

Otro frente de acción es la violencia digital. La Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital acordaron trabajar con Google, Meta, TikTok y YouTube para prevenir y atender agresiones contra mujeres en internet.

TikTok incorporó la Línea de las Mujeres como recurso de apoyo para quienes busquen términos relacionados con feminicidio, violencia de género o acoso sexual.

Laura Itzel Castillo sostuvo que el objetivo de esta política es que las mujeres conozcan sus derechos, sepan dónde encontrar ayuda y cuenten con mayores oportunidades para alcanzar autonomía y bienestar.

“Cada cifra representa a mujeres con más herramientas para ejercer sus derechos y vivir libres de violencias”, afirmó.

La funcionaria aseguró que la Cartilla de Derechos, las Tejedoras de la Patria, los Centros Libres, la Línea 079 y la coordinación con plataformas digitales forman parte de una estrategia integral que busca llevar la atención hasta las comunidades y convertir la igualdad sustantiva en una realidad cotidiana.